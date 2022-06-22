Ekonomi tamamiyle çöktü! Başbakan duyurdu

Bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşan Güney Asya ülkesi Sri Lanka'dan kötü haber geldi. Sri lanka Başbakan'ı Wickremesinghe tarafınan yapılan açıklamada ülke ekonomisinin tamamiyle çöktüğü belirtildi.Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını aktaran başkan yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Yaşanılan bu krizi aşma gibi bir durumlarının olmadığını petrol italatı için bile hiçbir şekilde ödeme yapamadıklarını ifade etti.Ülke tarihinde yaşanan en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söylerken mart yayında yaşanılacak bu krşze önlm olması açısından yapılan elektirik kesintilerinin halkı bıktırdığı bu yüzden protestoların arttığı ifade edildi.
Bu olaylar neticesinde Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında kavgalar çıkmış ve bu karışıklığın düzeltilmesiamacıyla başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
BAŞBAKAN 9 MAYIS'TA İSTİFA ETMİŞTİ
Yaşanılan tüm bu olumsuzlar neticesinde Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.Yapılan istifa sonrasında Ranil Wickremesinghe başbakanlığa atanmıştı.