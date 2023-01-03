Ekonomi yorumuna tepki yağmıştı ünlü isim bu duruma sessiz kalamadı













Boğaziçi Üniversitesi İktisat mezunu oyuncu ve senarist Gülse Birsel geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın Birebir programına katıldı. Güncel konuların tartışıldığı programda ülkenin ekonomisine dair yorumuyla sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu. Fikrini beyan etmekten çekindiği iddiaları ile gündeme geldi. Başarılı senarist gelen tepkilere sitem etti.Başarılı senarist Gülse Birsel Fatih Altaylı’nın programında :’Ekonomik olarak iyi değiliz, diyebiliyoruz sanırım.’ Sözlerini kullanmıştı. Söylemleri sosyal medyadan tepki çekince sitem eden Gülse Birsel programdaki söylemi için ironi yaptığını ve bunu açıklamak zorunda kaldığı için sitem etti. Siteminde konuk olduğu programın sunucu Fatih Altaylı’nın kendisinden yaşça büyük olduğunu ve daha eskileri bilebileceğini söylerken kendisinin de gazete de yazdığı dönem kendisini eleştirenlerin kedi videosu izlemesinden dem vurdu. İşte başarılı senaristin sitem ettiği o paylaşım.