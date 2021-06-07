KOSGEB nitelikli eleman desteği ne demek? KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamı ve özellikleri

KOSGEBİ nitelikli eleman destek programı genel olarak işletmelerde görevde bulunacak kişilerin istihdam oranın artmasını hedefler. KOSGEB nitelikli eleman kapsamında, işletmelere alınan sayılar ve kriterlere uygun kişilerin maaşları KOSGEB tarafından verilmektedir. Ayrıca belirli şartlara bağlı olarak alınan personeller sonuç olarak istihdamın artması hedeflenir.

KOSGEB nitelikli eleman desteğinin kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Nitelikli eleman destek programı için öncelikle şu maddeler ele alınmıştır;

KOSGEB nitelikli eleman kapsamında en fazla 2 adet elaman işe alınır. İki kişiden fazla elemanlar KOSGEB tarafından desteklenmez. Her işletmeye ayrıca 4 adet nitelikli eleman alma hakkı vermektedir. Toplam olarak 4 elemanı geçmeyecek kişiler maaşları ve sigorta primleri KOSGEB tarafından karşılanır.

Alınan kişilerin diplomalarına ve yeterlilik alanlarına bakılır. Duruma göre değerlendirilir ve onaylanır. İşe girişin ardından yükselme görülmesi KOSGEB tarafından öngörülür.

Nitelikli eleman destekleri ise KOBİ Bilgi, Sistemi üzerinden düzenlenir. Kişiler hakkındaki sorgulamalar SGK ve YÖK tarafından gerçekleşir.

İşletme sahibi eğer birinci dereceden kan akrabasını işe alması durumunda destek durdurulur. Personel eğer farklı bir kurumda çalışıyorsa SGK gözetir. Son 12 ay içerisinde çalışmayan vatandaşlar için istihdam edilir. Mevcut işi bulunan kişilere verilmez.

Eleman desteği kapsamında işe alınan personeller ise ilk 6 maaşı SGK primleri hesaplanarak KOSGEB üstlenir. Yetkinlik servisi, mezuniyet durumu ve alana göre maaşlarda değişiklik yaşanacaktır.





KOSGEB nitelikli eleman desteğinin amacı nedir?

Nitelikli eleman desteğinin ilk hedefi; destek sayesinde istihdam artmasındır. Uzun zamandır iş bulamayan ve 12 aydır hiçbir yerde çalışmayan yükseköğretim mezunları iş sahibi olabilir.

KOBİ işletmelerin ihtiyacı olduğu elemanlar sayesinde daha aktif olarak işler yürütülecek. Girişimciler ise bu sayede iş hayatında daha güçlü ve başarılı olması hedefleniyor. Girişimciler teşvik edilecek ve çeşitli iş kolları kurulacak. Girişimcilerin sayısı artmak ile beraber ülke ekonomisi ise olumlu yönde etkilenecek. İşsizlik oranında düşüklük sağlanacak.

KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu hakkında temel bilgiler aşağıda detaylı şekilde verildi. Bu sayede KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusunda aranan şartlar;

KOSGEB nitelikli eleman destekleri kapsamında personelin T.C vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuru yapıldığı tarihten önceki 12 ay için kişinin hiçbir istihdamı olmaması gerekir. İstihdam edilen elemanlar ise destek kapsamında olmayacak. Programa dahil edilen elemanlar ise YÖK tarafından kabul görmesi veya lisans veya ön lisans mezunu olması gerekir. Öğrenci istihdamı ise nitelikli eleman destekleri kapsamında kabul görmez. Tam zamanlı çalışması gerekirken serbest zamanlı ya da yarı zamanlı çalışacak kişiler KOSGEV desteklerine kabul edilmez. Ayrıca işletmeler en az 5 adet eleman bulundurmalı. Hiçbir elemanı olmayan işletmeler ise bu kapsamda çalışan talep edemez. Teknoloji sektöründe çalışan işletmeler ise bu şarttan muaftır.

Elemanların hepsi tam zamanlı çalışmalı ve SGK başlangıcı yapılmalıdır. İşletmelerin ise vergi ya da prim borcu olmaması gerekir. Eğer borç varsa KOSGEB desteklemez. Başvuru yapılmasının ardından en ge. 45 gün içerisinde istihdam edilmesi lazımdır. Eğer 45 günü aşarsa bu tarihten sonra istihdam edilmez ve başvurular iptal olur.

KOSGEB nitelikli eleman kapsamında işe alınan kişiler KOSGEB sistemine tanıtılması gerekir. Daha önce eleman desteği kapsamında çalışan kişiler desteklere dahil edilmez.

KOSGEB nitelikli eleman desteği programı başvurusunda hangi evraklar talep edilir?

İşletme ortaklarının kimlik fotokopileri

İşletmenin kuruluşu için alınan izin ve ruhsatlar

İkametgâh kaydı

İşletmeye ait güncel vergi levhası

İşletmenin ticaret sicil gazetesi öneği

İşletmeye ait imza sirkülerinin noter onaylı önekleri

İşe alınmak istenen kişilerin kimlik belgesi fotokopileri

İstihdam edilen kişilere ait diplomaların önekleri

Kişilerin SGK hizmet dökümü kayıtları

Belirtilen evraklar, işletme türüne ve istihdam edilmek istenen nitelikli elemanlara göre değişiklik gösterebilir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

KOSGEB nitelikli başvuru için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Siteye giriş sağladığınızda ‘Nitelikli eleman desteği’ sekmesine tıklanır ve gerekli olan evraklar doldurulur. Online olarak kayıt olurken istenilen belgeler 45 gün içerisinde sisteme yüklenmesi gerekir. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için bu site üzerinden giriş sağlayarak kontrol edebilirsiniz. E-devlet üzerinden giriş yapılması halinde ‘KOSGEB’ seçeneği tıklanmalı ve başvuru sonucunuzu görebilirsiniz.

KOSGEB girişimcilik destekleri nelerdir?

KOSGEB girişimcilik destekleri

KOSGEB araştırma ve geliştirme inovasyon destek programı

KOSGEB endüstriyel uygulama destek programı

Kobiler için Tekno yatırım destekleme programı

Stratejik ürün destekleme programı

İşletmeleri büyütme, geliştirme ve Uluslararası destekleme programı

Kobilere özel finansal destek programı

Laboratuvar hizmet destek programları

KOSGEB girişimci destek kredilerinin özellikler ve kullanım alanları nelerdir?

KOSGEB girişimci kredisi, başvuran kişilere faizsiz kredi ve hibe desteği sunar. Belirlenen limit ise 100 bin veya 300 bin aralığında değişiklik gösterir. Faizsiz kredi desteğinden geri ödeme beklenirken hibede bu durum söz konusu değildir. Hibe destekleri ise 70 bin TL’ye kadar yükselir. Verilen hibe destekleri KOSGEB tarafından incelenmesi sonucunda verilir. Harcamaların ve işlemlerin boyutuna göre KOSGEB destek limitinde değişiklik sağlayabilir.