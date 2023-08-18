1-2-3-4-5 ve bu yaşlarda çocuğu olan ailelere müjde! Tek başvuruyla bakanlık her ay maaş bağlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim-öğretim hayatına önemli katkılar sağlamak amacıyla 3-5 yaş aralığındaki çocuklara yönelik önemli bir destek programını hayata geçiriyor. Bu program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve anasınıflarına kaydettirilen çocukların eğitim öğretim giderleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarına hazırlanmalarında önemli olan Anaokulu/Anasınıfı Desteğimiz ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Bu desteğin 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 464.408 çocuğa 380,3 milyon TL olarak sağlandığı belirtildi.





Ağustos ayının ortalarına gelindiğinde, pek çok sosyal yardım ödemesinin vatandaşların hesaplarına yatırıldığı gözlemleniyor. Evde bakım maaşı, Aile Destek Programı ödemeleri ve SED yardımı gibi çeşitli destek ödemeleri de vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak sunuluyor.

Bakanlık yetkilileri, sosyal yardım ödemeleri ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Bu kanallar aracılığıyla vatandaşlar, kendilerine sağlanan destekler hakkında güncel bilgilere kolayca ulaşabiliyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu önemli destek programları, dar gelirli ailelerin ve çocukların eğitimine katkı sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Sosyal yardım ödemeleri ve destek projeleriyle ilgili gelecekte yapılacak duyuruları takip etmek ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bakanlığın resmi iletişim kanallarını ziyaret edebilirler.