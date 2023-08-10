1-2-3 çocuğu olan ailelere 4.350 TL sosyal yardım! Başvurmayan hakkını kaybeder

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. Bakanlık, çocuğu okula giden ailelere her ay 4350 TL destek ödemesi yapacağını belirtti. E-devlet üzerinden bu ödenek için başvuru yapabilirsiniz.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okula giden ailelere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Bu sosyal yardımların amacı vatandaşları sadece maddi olarak değil, manevi olarak da desteklemektir. Amacı, vatandaşların topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu ücretler vatandaşların ekonomik durumuna ve özel ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

OKULA GİDEN ÇOCUKLARA 4358 TL DESTEK!

SED ücreti, Bakanlık tarafından okula devamı desteklemek için ödenen bir ücrettir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine uygulanan bu ücret, öğrencilerin maddi yükünü hafifletiyor.

Yeni yönetmelik, okul öncesi çocuklar için 2.421 TL ücret belirledi.

Yeni düzenleme ile temel eğitimin alınması için ödenecek ödeme tutarı 3.632 TL olarak belirlendi.

Lise öğrencilerine 3.874TL harç ödendi.

Çocuklar için üniversite öğrenimi süresince 4358 TL ücret olarak belirlendi.





SED DESTEĞİNİ KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal kurumlarda bakılan çocuklar, destek almaları halinde aileleri veya akrabaları tarafından kabul edilebilir.

Ekonomik yoksulluk nedeniyle destek alan çocukların korunmaya ihtiyaç çocuklar.

Bakım tedbiri kararına rağmen yaş sınırına ulaşan, sosyal kurumlardan veya bakım ailelerinden ayrıldıktan sonra çalışmaya ve mesleki eğitime veya öğretime devam eden veya desteklenmediği takdirde iş bulamayan ve muhtaç durumda kalan gençler.

Acil bir durum, doğal afet, hastalık veya kaza nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya ameliyat gerektiren hayati tehlike oluşturan durumlarla karşılaşan veya vefat eden bireylerin çocukları.

SED ödeneğinden yararlanmak için ilçenizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ile iletişime geçebilirsiniz.