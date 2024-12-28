1 Ocak 2025’te Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak!

Ücretsiz Raylı Sistemler Duyurusu

1 Ocak 2025'te, **Başkentray**, **Marmaray**, **İZBAN**, **Sirkeci-Kazlıçeşme** raylı sistemleri ve **Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy** metro hattı, yeni yılın ilk günü vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Resmi Duyuru ve Tarih

Konuya ilişkin **Cumhurbaşkanı Kararı**, **Resmi Gazete**'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, bu hatlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz seferlerden yararlanabilecek.

Bu uygulama, İstanbul ve çevresindeki ulaşımda önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor ve vatandaşların büyük bir kısmının bu raylı sistemleri kullanmasını teşvik edecektir.