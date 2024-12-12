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10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu

Marmara Belediyeler Birliği, 10. Altın Karınca Ödülleri'ni düzenleyerek 55 projeyi ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:00
10. Altın Karınca Ödülleri Sahiplerini Buldu

Marmara Belediyeler Birliği'nin Ödül Töreni

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 10. Altın Karınca Ödülleri, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi gibi toplamda 10 farklı kategoride 55 proje ödüllendirildi.

Başkan Bozbey'den Önemli Açıklamalar

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyelerin başarılı uygulamalarını kutlamanın yanı sıra bu başarıların ilham kaynağı olabileceğine değindi. Bozbey, "Bizim için önemli olan, bu örnek projelerin yerel halka fayda sağlamasıdır. 40 belediyeden 55 ödül alan ekipleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bozbey, MBB'nin ödül sürecinin ayrıntılarına da değinerek, "Jürimiz, tüm projeleri büyük bir titizlikle değerlendirip ödül verilecek projeler arasında seçim yaptı. Yerel halkın mutluluğunu sağlamak için belediyelerin bu gibi projeleri hayata geçirmeleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Yerel Yönetimlere Katkılar ve Gelecek Hedefleri

Başkan Bozbey, MBB'nin yerel yönetimlere sağladığı katkıları vurgulayarak, "Gelecekte uluslararası düzeyde programlar düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm belediyelerin daha iyi hizmet üretebilmesi için gerekli bilgi akışını sağlayacak bir rapor oluşturuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Açılış konuşmasının ardından MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan, Altın Karınca Ödülleri'nin değerlendirme süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Şehirlerin Geleceği ve İklim Değişikliği

Bozbey, şehirlerin 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun %70'ine ev sahipliği yapacağını belirterek, iklim değişikliği ile mücadele için şehirlerin yönetim şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Şehirlerimizi, insanların ihtiyaçlarına göre tasarlamak zorundayız. Bu doğrultuda, kaynak yönetimine dikkat ederek, verimli binalara, ulaşıma ve enerji sistemlerine yatırım yapmalıyız" dedi.

Son olarak, Bozbey, Altın Karınca Ödülleri ile birlikte başarıların paylaşılmasını ve işbirliklerinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10. kez...

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10. kez sahiplerini buldu. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törene katılarak konuşma yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10. kez...

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10. kez sahiplerini buldu. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törene katılarak konuşma yaptı.

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