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10 bin TL nakit parası olana Toyota'dan sıfır otomobil! Kampanya şaka değil gerçek

Toyota araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren kampanyayı duyurdu! İşte kredi kampanyası detayları...

Yayın Tarihi: 05.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 10:22
10 bin TL nakit parası olana Toyota'dan sıfır otomobil! Kampanya şaka değil gerçek

Toyota, otomobil sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Şirketin yeni kredi kampanyası, tüzel ve şahıs şirketleri ile bireysel müşteriler için binek ve hafif ticari araç alımlarında %100'e varan kredi imkanı sağlıyor. Kampanya, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve Toyota Plazalarında bulunan stoklarla sınırlı.

Kampanya kapsamında, hafif ticari araç modellerinde 10.000 TL peşinatla %100'e kadar kredi imkanı sunulurken, tüzel müşteriler için KKDF muafiyetinden faydalanma şansı da bulunuyor. ALJ Finans tarafından desteklenen bu avantajlı fırsat, hem bireysel müşterilerin hem de iş sahiplerinin dikkatini çekiyor.

toyota kredi kampanyası

Toyota'nın sunduğu bu finansal kolaylık, müşteri memnuniyetine verdiği önemle birleşerek yeni araç sahibi olmak isteyen herkes için çekici bir seçenek haline geliyor. Detaylı bilgi almak ve kampanyadan faydalanmak için Toyota Plazalarını ziyaret edebilir veya Toyota'nın resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz.

Bu kampanya, Toyota'nın müşterilere sunduğu güvenilirlik ve kaliteyle birleşerek, araç sahibi olma hayali kuran herkes için ideal bir fırsat sunuyor.

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