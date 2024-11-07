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10. Dünya Helal Zirvesi: Küresel İşbirliği İmkanları

10. Dünya Helal Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile işbirliği fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:27
10. Dünya Helal Zirvesi: Küresel İşbirliği İmkanları

10. Dünya Helal Zirvesi'nde Yenilikçi Fırsatlar

10. Dünya Helal Zirvesi, dünya genelinden işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl, Ticaret Bakanlığı tarafından özel olarak davet edilen 60 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülke bakanları etkinliğe katılacak.

İşbirlikleri ve Paylaşımlar

Etkinlik, katılımcı ülkeler arasında ticaret ve işbirliklerini geliştirmek için önemli bir platform oluşturacak. Zirve süresince, gıda, sağlık, finans ve turizm gibi çeşitli sektörlerdeki gelişmeler ve fırsatlar üzerinde durulacak.

Ayrıca, iştirak eden ülkelerin ekonomik potansiyeli üzerinde yapılacak olan tartışmalar, iş fırsatlarını artırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesine katkı sağlayacak.

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