10. Dünya Helal Zirvesi'nde Türkiye-Yemen İş Forumu Gerçekleştirildi

Bu yılki 10. Dünya Helal Zirvesi çerçevesinde Türkiye-Yemen İş Forumu düzenlendi. Forumda, ticari fırsatlar ve işbirlikleri ele alındı. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, savaş koşullarına rağmen geçen yıl ticaret hacminin bir milyar dolara yaklaştığını belirtti.

Büyükelçi Pulat'tan Ticaret Vurgusu

Büyükelçi Pulat, iş forumunda yaptığı konuşmada, "Savaş koşullarına rağmen geçtiğimiz yıl bir milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimiz, el ele verirsek daha da artırabiliriz." ifadelerini kullandı. Türkiye ve Yemen arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizen Pulat, iki ülkenin potansiyelini birlikte keşfetme çağrısında bulundu.

Ayrıca, zirvede yer alan diğer konuşmacılar da Yemen'in ekonomik potansiyelini ve Türk yatırımcıları için sunduğu fırsatları vurguladı. Forumun, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde farklı ülkelerle düzenlenen iş forumlarıyla ülkeler arası iş fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde farklı ülkelerle düzenlenen iş forumlarıyla ülkeler arası iş fırsatları ele alındı.