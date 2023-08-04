10 gün içinde başvuran emekliye maaşa ek 8500 TL! Kampanyayı kaçıranın tadı da kaçacak

Temmuz zammı beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle, Garanti Bankası emeklilere promosyonlarla destek sağlayarak bir umut ışığı haline gelmiştir. Garanti BBVA, vatandaşların yanında olma anlayışıyla öne çıkan özel bankalardan biridir. Emekli promosyon kampanyasını güncelleyerek, emeklilere yönelik heyecan verici fırsatlar sunmaktadır.

GARANTİ BBVA PROMOSYON MİKTARI





Banka, SGK'dan düzenli maaş alan herkese promosyon ödemesi imkanı tanımaktadır, bu kapsamda dul ve yetimler de dahil olmak üzere emeklilere destek sağlamaktadır. Bireysel emeklilik yoluyla emekli olan vatandaşlar da emeklilik promosyonundan faydalanabilirler. Garanti BBVA, maaş taşıma işlemi gerçekleştiren ve en az 3 yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt eden emeklilere yüksek promosyonlar sunmaktadır.

Garanti Bankası'ndan alınabilecek promosyon miktarları şu şekildedir:

3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 4.500 lira,

7.500 TL'ye kadar maaş alanlara 5.250 lira,

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.750 lira,

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere ise 7.500 lira promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ayrıca, Bonus kredi kartı kullanıcılarına minimum 500 TL harcama yapmaları halinde 1.000 TL'lik ekstra promosyon verilmektedir. Böylece banka müşterileri toplamda 8.500 lira değerinde ödüle sahip olmaktadır.