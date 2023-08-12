100.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ortaya çıktı! İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankalar son dönemlerde artış gösteren faizlere rağmen sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Peki bankaların 100 bin TL kredilerinin taksit ödemeleri ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN 100 BİN TL KREDİ ÖDEMELERİ

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sık sık bankaların kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. 100 bin TL kredi ödemeleri bankalara göre şu şekilde değişkenlik gösteriyor;





-İş Bankası 100 bin TL 36 ay vadeli kredi ödemeleri için aylık 3 bin 841 TL ödeme yapılıyor.

-Yapı Kredi Bankası 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede aylık 3 bin 414 TL taksit ödemesi yapılıyor.

-Akbank 100 bin TL ve 36 ay vadeli kredi ödemesi için 3 bin 417 TL ödeme yapılıyor.

-TEB 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vade seçeneğinde 3 bin 674 TL taksit ödemesi yapılıyor. Son dönemlerde bankaların kredi faiz oranları sık sık değişkenlik gösterdiği için kredi başvurusu yapmadan önce bütün bankaların kredi kampanyalarını araştırmak daha faydalı olacaktır.