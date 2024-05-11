100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok

Türkiye'de borçlarla mücadele eden milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. Mayıs 2024'te kamu bankaları, borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu kredi fırsatı sayesinde borçlarınızı kapatabilir ve finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Kredi Miktarı: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor.

Vade ve Erteleme: Krediler 24 ay vadeli olup, 3 ay erteleme seçeneği sunuluyor.

Faiz Oranları: Bankalar, borç kapatma kredisi için uygun faiz oranları sunarak vatandaşların borç yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor.

Kamu bankalarının borç kapatma kredisine başvurmak için aşağıdaki koşulları karşılamanız gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. En az 18 yaşında olmalısınız. Düzenli bir gelirinizin olması gerekiyor. Bankaların kara listesinde yer almamanız şarttır.

Borç kapatma kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip ederek başvuru yapabilir:

Başvuru Yeri: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Gerekli Belgeler: T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurun.

Son Başvuru Tarihi: Borç kapatma kredisi başvuruları 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın başlattığı borç kapatma kredisi kampanyası ile borçlarınızı kapatma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Bu avantajlı krediden faydalanmak için belirtilen şartları karşılayarak başvurunuzu zamanında tamamlamayı unutmayın!