11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

KRYD'in düzenlediği zirvede, küresel riskler ve iş dünyasındaki etkileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:31
11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından düzenlenen 11. Global Riskler Zirvesi, "Çoklu Krizler Çağında Belirsizliği ve Fırsatları Yönetmek" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. AXA Sigorta'nın ana sponsorluğunda ve Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu'nun stratejik ortaklığı ile yapılan zirvede, sektördeki önde gelen isimler güncel küresel riskleri ele aldı.

Açılış Konuşmasında Önemli Vurgular

KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar, açılış konuşmasında afetlere hazırlık ve risk yönetiminin iş dünyasının öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulayan Akdoğanlar, “Geçmiş tecrübelerden çıkarılacak derslerle bugünü doğru yorumlayarak geleceğe hazırlanmalıyız.” dedi.

Akdoğanlar, belirsizliklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini, risklerin zamanında analiz edilip gerekli aksiyonların alınması gerektiğini kaydederek, risk yönetimi profesyonellerinden daha fazla destek alınmasını önerdi.

Jeopolitik ve Ekonomik Riskler Öne Çıkıyor

Zirvenin onur konuğu Charlotte Hedemark Hancke, Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı olarak, 2024 küresel risk yöneticisi anketi raporunu paylaştı. Rapora göre, önümüzdeki yıl öne çıkacak riskler arasında siber saldırılar, jeopolitik belirsizlikler ve veri ihlalleri yer alıyor. Hancke, “Dünya genelinde risk yöneticilerinin yüzde 53'ü bazı faaliyetlerinin iklim değişikliği nedeniyle sigortalanamaz hale gelebileceğinden endişe duyuyor.” dedi.

Dayanıklılığın ve İşbirliğinin Önemi

Yavuz Ölken, AXA Türkiye CEO'su olarak belirsizlik dönemlerinde sigortacılığın rolünü yeniden değerlendirmenin önemine dikkat çekti. Ölken, “Amacımız risklere karşı geleceği daha güvenli hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü ise İstanbul'un deprem riski konusunda önlem alınmasının şart olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler'in 'daha iyi ve daha yeşil bir şekilde yeniden inşa et' mottosuyla hareket etmeliyiz.” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Ortak Sorumluluk

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise risk yönetiminin yalnızca bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda rekabet avantajı yaratmanın da önemli bir anahtarı olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti
2
TCMB'den Döviz Kurları Hakkında Önemli Bilgiler
3
TCMB 15:30 Döviz Kurları Açıklandı
4
OpenAI, ABD İçin Yeni Yapay Zeka Çözümü 'ChatGPT Gov' Duyurdu
5
TMO, Kabuklu Fındık Satışlarına Yarın Başlıyor
6
OSB'lerde Yatırım Süresi Uzatıldı: 2,891 Başvuru Alındı
7
DeepSeek'in Yapay Zeka Modeli Küresel Çip Şirketlerini Sarstı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!