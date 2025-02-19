11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

11. Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından düzenlenen 11. Global Riskler Zirvesi, "Çoklu Krizler Çağında Belirsizliği ve Fırsatları Yönetmek" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. AXA Sigorta'nın ana sponsorluğunda ve Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu'nun stratejik ortaklığı ile yapılan zirvede, sektördeki önde gelen isimler güncel küresel riskleri ele aldı.

Açılış Konuşmasında Önemli Vurgular

KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar, açılış konuşmasında afetlere hazırlık ve risk yönetiminin iş dünyasının öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulayan Akdoğanlar, “Geçmiş tecrübelerden çıkarılacak derslerle bugünü doğru yorumlayarak geleceğe hazırlanmalıyız.” dedi.

Akdoğanlar, belirsizliklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini, risklerin zamanında analiz edilip gerekli aksiyonların alınması gerektiğini kaydederek, risk yönetimi profesyonellerinden daha fazla destek alınmasını önerdi.

Jeopolitik ve Ekonomik Riskler Öne Çıkıyor

Zirvenin onur konuğu Charlotte Hedemark Hancke, Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı olarak, 2024 küresel risk yöneticisi anketi raporunu paylaştı. Rapora göre, önümüzdeki yıl öne çıkacak riskler arasında siber saldırılar, jeopolitik belirsizlikler ve veri ihlalleri yer alıyor. Hancke, “Dünya genelinde risk yöneticilerinin yüzde 53'ü bazı faaliyetlerinin iklim değişikliği nedeniyle sigortalanamaz hale gelebileceğinden endişe duyuyor.” dedi.

Dayanıklılığın ve İşbirliğinin Önemi

Yavuz Ölken, AXA Türkiye CEO'su olarak belirsizlik dönemlerinde sigortacılığın rolünü yeniden değerlendirmenin önemine dikkat çekti. Ölken, “Amacımız risklere karşı geleceği daha güvenli hale getirmek.” ifadelerini kullandı.

Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü ise İstanbul'un deprem riski konusunda önlem alınmasının şart olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler'in 'daha iyi ve daha yeşil bir şekilde yeniden inşa et' mottosuyla hareket etmeliyiz.” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Ortak Sorumluluk

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise risk yönetiminin yalnızca bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda rekabet avantajı yaratmanın da önemli bir anahtarı olduğunu ifade etti.