13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: 'İslam İktisadında Yön Arayışı' Paneli

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: 'İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar' Paneli

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi kapsamında "İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar" başlıklı panel düzenlendi. Panel, İslam iktisadı alanındaki güncel tartışmaları ve yön arayışını ele aldı.

Panelde öne çıkanlar

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Aysan, panelde önemli değerlendirmelerde bulundu. Aysan, konuşmasında şu ifadeye yer verdi:

"Müslümanlar olarak 'geleceği çok fazla düşünmemeliyiz' diyoruz, 'Allah'a...

Panelde, İslam iktisadı perspektifinden yaklaşımlar ve mevcut yaklaşımların toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri tartışıldı. Katılımcılar, alandaki güncel eğilimler ve politika önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı.

