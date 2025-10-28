13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: 'İslam İktisadında Yön Arayışı' Paneli

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde 'İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar' paneli düzenlendi; Dr. Ahmet Faruk Aysan konuştu. (Anadolu Ajansı)

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:28
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi kapsamında "İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar" başlıklı panel düzenlendi. Panel, İslam iktisadı alanındaki güncel tartışmaları ve yön arayışını ele aldı.

Panelde öne çıkanlar

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Aysan, panelde önemli değerlendirmelerde bulundu. Aysan, konuşmasında şu ifadeye yer verdi:

Panelde, İslam iktisadı perspektifinden yaklaşımlar ve mevcut yaklaşımların toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri tartışıldı. Katılımcılar, alandaki güncel eğilimler ve politika önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı. Zirve kapsamında “İslam İktisadında Yön Arayışı ve Güncel Yaklaşımlar“ konulu panel gerçekleştirildi. Panele Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Aysan (sol 2), Guidance Finansal Grup Başkanı Dr. Mohamad Hammour (ortada), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Korkut (sağ 2) ve Tazkia Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murniati Mukhlisin (sağda) katıldı.

