13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: İsmail Vural'dan Katılım Finansında Hızlı Dönüşüm Çağrısı

TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural'ın açıklamaları

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri İsmail Vural, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde katılım finansının yolculuğunun gelecek dönemde hızlı bir süreç içerisinden geçeceğini belirtti.

"Esnek, inovatif ve katılım finansın ilke ve standartlarına uyumlu bir şekilde düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz."

Vural'ın sözleri Anadolu Ajansı tarafından aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında “Türkiye'de Katılım Finansın 40 Yıllık Birikimi“ başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele katılan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu konuşma yaptı.