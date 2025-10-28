13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: Melikşah Utku İslami Finansı Değerlendirdi

TCMB Denetleme Kurulu Üyesi Melikşah Utku, zirvede İslami finansın 80'den fazla ülkede trilyonlarca dolarlık sektör haline geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 14:15
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetleme Kurulu Üyesi Melikşah Utku, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde İslami finansın gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslami finansın küresel büyüklüğü

Utku, İslami finansta kurumlar ve düzenleyici çerçeveler geliştirildiğini belirterek, "İslami finans, 80'den fazla ülkede mevcut olan trilyonlarca dolarlık bir sektöre dönüştü." dedi.

Utku'nun sözleri, sektörün hem düzenleme hem de kurumsallaşma yönünde önemli adımlar attığına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor. Zirveye katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi Melikşah Utku, konuşma yaptı.

