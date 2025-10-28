13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Sona Erdi: Fatma Çınar'dan Katılım Finans Uyarısı

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi sona erdi

Çınar: Katılım finansın doğru anlatılması şart

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nin ardından katılım finans sisteminin işleyişinin doğru şekilde anlatılmasının önemine dikkat çekti.

"İnsanlar konuyu bilmiyor değil, yanlış anlıyor. (Katılım finans)..."

Çınar, katılım finansın yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için teknolojiden ve elimizdeki tüm kaynaklardan yararlanarak süreçleri daha anlaşılır hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haber ajansının bildirisine göre, zirvede katılım finansın yaygınlaştırılması ve halkın doğru bilgilendirilmesi üzerinde duruldu. Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi tamamlandı. Zirve kapsamında "İslam İktisadı ve Katılım Finansta Güven, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar (sol 2), Ethis Türkiye Yönetici Ortağı Khaled Fouad (sağda) ve DK Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut (sağ2) konuşmacı olarak yer aldı.