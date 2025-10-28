13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Sona Erdi: Fatma Çınar'dan Katılım Finans Uyarısı

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, katılım finansın doğru anlaşılması için teknolojinin ve tüm kaynakların etkin kullanılmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:45
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Sona Erdi: Fatma Çınar'dan Katılım Finans Uyarısı

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi sona erdi

Çınar: Katılım finansın doğru anlatılması şart

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nin ardından katılım finans sisteminin işleyişinin doğru şekilde anlatılmasının önemine dikkat çekti.

"İnsanlar konuyu bilmiyor değil, yanlış anlıyor. (Katılım finans)..."

Çınar, katılım finansın yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için teknolojiden ve elimizdeki tüm kaynaklardan yararlanarak süreçleri daha anlaşılır hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haber ajansının bildirisine göre, zirvede katılım finansın yaygınlaştırılması ve halkın doğru bilgilendirilmesi üzerinde duruldu. Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi tamamlandı. Zirve kapsamında "İslam İktisadı ve Katılım Finansta Güven, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar (sol 2), Ethis Türkiye Yönetici Ortağı Khaled Fouad (sağda) ve DK Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut (sağ2) konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Sona Erdi: Fatma Çınar'dan Katılım Finans Uyarısı
2
Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı
3
Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak
4
İslam Memiş’ten gram altın için şok tahmin: Altını olanlar pusuya yattı ve 3500 TL’yi göreceğimiz tarihi bekliyor
5
Serhan Yıldırım: Bankacılığın Temeli Fonların Emanet Edilmesidir — 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi
6
SEDDK Başkanı Menteş: Türk Devletleri Küresel Bir Insurtech Markası Kurabilir
7
11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, Ülke İş Forumlarıyla Ticareti Büyütecek

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar