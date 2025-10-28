13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi: Tarık Akın'tan İslami Finans ve Varlık Eşitsizliği

Tarık Akın, İslami finansın varlık eşitsizliğini azaltarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve bunun yolunun risk paylaşımı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:24
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Tarık Akın: İslami Finans ve Varlık Eşitsizliği

Tarık Akın'tan risk paylaşımı vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde ekonomide adalet ve kalkınma için İslami finansın rolünü değerlendirdi.

Akın, ekonomiyi güçlendirmenin ön şartlarından birinin varlık eşitsizliğinin ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, bu konuda İslami finansın taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

"Ekonomiyi kalkındırmak istiyorsak yapmamız gereken ilk şeylerden biri varlık eşitsizliğini ortadan kaldırmak. İslami finans bu temel eşitsizliğin giderilmesine nasıl katkı sağlayabilir dediğimizde, çözüm aslında riskin paylaşılmasında yatıyor."

Konuşmasında risk paylaşımının, finansal sistemde adaleti sağlama ve kaynakların etkin dağılımını destekleme açısından kilit bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı. Zirve kapsamında “Katılım Finans Uygulamaları Işığında İktisadi Adaleti Sağlamak“ konulu panel gerçekleştirildi. Panele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dr. Tarık Akın (sol 2), Sebelas Maret Üniversitesi Öğrenci İşleri ve Mezunlarla İlişkilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tastaftiyan Risfandy (ortada), Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Aslan (sağ 2) ve İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu Başkanı Mohammad Farrukh Raza (sağda) katıldı.

