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13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da

Rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmeler 5-6 Kasım'da İstanbul'da ele alınacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:10
13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da

13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da gerçekleşiyor

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörü, 5-6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Sektör Gelişmeleri ve Fırsatlar

Kongrede, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün en son yenilikleri ve küresel perspektifte ortaya çıkan fırsatlar detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Katılımcılar, sektörün geleceği hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

İlgili Taraflar ve Etkinlik Programı

Etkinlik, sektördeki paydaşlar, uzmanlar ve akademisyenlerin yanı sıra yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirecek. Sürdürülebilir enerji çözümlerine dair çeşitli oturumlar ve paneller de yer alacak.

Kongre hakkında daha fazla bilgi İçin turek.org.tr.

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