DOLAR
34,32 0,04%
EURO
36,3 0,05%
ALTIN
2.841,2 0,07%
BITCOIN
3.071.547,51 0,64%

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotoğraf yarışmasının sonuçlarını açıkladı ve tarım kültürüne katkı sağlandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:27
14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Bu yarışmayı, tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak tanımlayan Yumaklı, "Bakanlığımızın geleneksel hale getirdiği bu yarışmayla coğrafyamızı adım adım dolaşıyor, tarım ve ormanın gizli kahramanlarına ulaşıyoruz," dedi.

Tarımın Önemi ve Sanatla İlişkisi

Yumaklı, tarım sektörünün sağlıktan turizme, biyolojiden diplomasiyi kapsayan birçok alanda kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Tarım sadece kırsalı değil, verimlilik ve kalite gibi sosyo-ekonomik kavramları da ilgilendiriyor," diye ekledi. Ayrıca, ormanın tarımdaki önemine değinerek, ormanın yalnızca insanın değil, tüm canlıların evi olduğunu vurguladı.

Fotoğraflar Tarımın Sanat Tarafını Gösteriyor

Yumaklı, tarımın birçok sanata ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti. "Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu fotoğraflar, tarımın sanatsal yönünü bir kez daha gözler önüne serecek. Tarım Anadolu insanı için bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı,” şeklinde konuştu.

Uluslararası Yarışmanın Getirdiği Fırsatlar

Yarışmanın uluslararası boyutunun Türk tarımını ve üreticisini dünya genelinde tanıtacağına inandığını belirten Yumaklı, bu yılki yarışmanın temasını 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlediklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı’na tarıma olan desteklerinden ötürü teşekkür etti ve Bakanlık olarak en iyi üretim altyapısını sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İleriye Dönük Hedefler

Yumaklı, gençlerin tarım sektöründe yer almasının gıda arz güvenliği için önemli olduğunu vurgulayarak, gençler ve kadın girişimciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. "Gelin tarım yapın, üretin; biz de sonuna kadar size destek olalım," dedi.

DenizBank'ın Katkıları

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yarışmanın kıymetli bir arşiv oluşturduğunu belirttikten sonra, tarım sektörüne yönelik desteklerin önemine değindi. "Tarımda milli menfaatlerimiz doğrultusunda çalışmaya gayret ettik," dedi.

Ödüller Verildi

Açılış konuşmalarının ardından, yarışmada ödül kazanan fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Anadolu Ajansı çalışanları da bu yılki yarışmada ödüle layık görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Yükselişe Geçti
2
Temmuz ayı zammından memur etkisi! Memurlara bu zam yetecek mi?
3
Tarım ve Orman Bakanı, çiftçilere 694 milyon lira destek ödemesi yapacak!
4
Ben & Jerry's, Unilever'e Bir Dava Açtı: Gazze Konusundaki Desteklerine Engel İddiası
5
Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 157,3 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi
6
Ağustos Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yılda Yüzde 2,6 Arttı
7
ABD Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!