14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Bu yarışmayı, tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak tanımlayan Yumaklı, "Bakanlığımızın geleneksel hale getirdiği bu yarışmayla coğrafyamızı adım adım dolaşıyor, tarım ve ormanın gizli kahramanlarına ulaşıyoruz," dedi.

Tarımın Önemi ve Sanatla İlişkisi

Yumaklı, tarım sektörünün sağlıktan turizme, biyolojiden diplomasiyi kapsayan birçok alanda kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Tarım sadece kırsalı değil, verimlilik ve kalite gibi sosyo-ekonomik kavramları da ilgilendiriyor," diye ekledi. Ayrıca, ormanın tarımdaki önemine değinerek, ormanın yalnızca insanın değil, tüm canlıların evi olduğunu vurguladı.

Fotoğraflar Tarımın Sanat Tarafını Gösteriyor

Yumaklı, tarımın birçok sanata ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti. "Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu fotoğraflar, tarımın sanatsal yönünü bir kez daha gözler önüne serecek. Tarım Anadolu insanı için bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı,” şeklinde konuştu.

Uluslararası Yarışmanın Getirdiği Fırsatlar

Yarışmanın uluslararası boyutunun Türk tarımını ve üreticisini dünya genelinde tanıtacağına inandığını belirten Yumaklı, bu yılki yarışmanın temasını 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlediklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı’na tarıma olan desteklerinden ötürü teşekkür etti ve Bakanlık olarak en iyi üretim altyapısını sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İleriye Dönük Hedefler

Yumaklı, gençlerin tarım sektöründe yer almasının gıda arz güvenliği için önemli olduğunu vurgulayarak, gençler ve kadın girişimciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. "Gelin tarım yapın, üretin; biz de sonuna kadar size destek olalım," dedi.

DenizBank'ın Katkıları

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yarışmanın kıymetli bir arşiv oluşturduğunu belirttikten sonra, tarım sektörüne yönelik desteklerin önemine değindi. "Tarımda milli menfaatlerimiz doğrultusunda çalışmaya gayret ettik," dedi.

Ödüller Verildi

Açılış konuşmalarının ardından, yarışmada ödül kazanan fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Anadolu Ajansı çalışanları da bu yılki yarışmada ödüle layık görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.