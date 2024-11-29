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15 Genç Kadın Sanatçı BASE 2024'te Eserlerini Sergiliyor

Bir Adım Var Vakfı'nın desteklediği 15 genç kadın sanatçı, BASE 2024'te eserlerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:07
15 Genç Kadın Sanatçı BASE 2024'te Eserlerini Sergiliyor

BASE 2024'te Genç Kadın Sanatçılar Göz Dolduruyor

Bir Adım Var Vakfının (BAV) desteklediği 15 genç kadın sanatçı, 1 Aralık'a kadar devam edecek BASE 2024 sergisinde eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp'in kurduğu vakıf, genç yeteneklerin sanatsal kariyerlerini desteklemeye devam ediyor.

BASE 2024 Hakkında

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Holding'in ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle düzenlenen BASE 2024, toplamda 33 şehirden 40 üniversite mezunu 132 genç sanatçıyı sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya ve geleneksel Türk sanatları gibi yaklaşık 150 eser yer alıyor.

Bir Adım Var Vakfı'nın Rolü

BAV, 2021'den bu yana BASE sergisine destek verme kararı almış ve bu yıl “Sanat Ne Yapar?” temasıyla önemli bir katkıda bulunmuştur. Vakfın amacı, başarılı genç kadınları desteklemek ve eğitim sırasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmaktır. 119 öğrencinin eğitim ve kişisel gelişimine destek veren vakıf, uluslararası öğrenme hareketlilikleri için de fırsatlar sunuyor.

Bursiyerlerden Öne Çıkan Açıklamalar

Bir Adım Var Vakfı bursiyerlerinden Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Ada Depecik, vakfın sağladığı burs ile birçok yeni fırsat elde ettiğini belirtti. Depecik, “Aldığım eğitimlerle yeni insanlarla tanıştım ve yeni şeyler öğrendim” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zehra Öztürk ise, “Bazen hayallerimizle aramızda sadece bir adım olabiliyor. Bu eksikliğimizi tamamlamaya çalışıyoruz,” diyerek, vakfın sağladığı destekle hayallerine daha da yaklaşma fırsatı bulduğunu aktardı.

BASE 2024’ü Ziyaret Edin

İstanbul'da 8. kez kapılarını açan BASE 2024, sanatseverleri ücretsiz ziyaret etmeye davet ediyor. Sergi, genç kadın sanatçılara sanatsal kariyerlerinde önemli bir adım atma fırsatı sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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