15. Türk-Arap Ekonomi Forumu Başarıyla Tamamlandı

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu Tamamlandı

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla sona erdi.

Katılımcılar ve Paneller

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapılan forumda Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans temsilcileri yer aldı. Forumda İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, enerji ve inşaat gibi çeşitli sektörlerin fırsatları masaya yatırıldı.

Basına Kapalı Oturumlar

Forumda yer alan basına kapalı oturumlar arasında "Başarı Üzerine İnşa Etmek ve Jeoekonomik Avantajlardan Yararlanmak" başlıklı panelde ekonomik ortaklıklar için yeni ufuklar, ticaret anlaşmaları ve sürdürülebilir altyapı girişimleri gibi konular tartışıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de bu panelde görüşlerini paylaştı.

Stratejik Konum Değerlendirmesi

Panel başlığı altında değerlendirilen "Küresel Bir Ticaret Koridoru" konusuyla Türkiye ve Arap bölgesinin stratejik önemi vurgulandı. Genişletilmiş ticaret ve enerji koridorlarının oluşturulmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Irak Maliye Bakanı Taif Sami Muhammed ve diğer önemli isimler bu panelde yer aldı.

Yeni Fırsatlar Üzerine Konuşmalar

"Ortaya Çıkan Fırsatlar ve Arap Ekonomisi" başlıklı panelde, enerji dönüşümü, yeşil enerji ve ticaretin geleceği hakkında bilgiler paylaşıldı. Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk gibi önemli isimler bu oturumda söz aldı.

Önemli Sunumlar ve Sonuçlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, forumun öğleden sonraki oturumunda küresel gelişmeler ve ekonomi üzerine önemli bir sunum gerçekleştirdi. Forum, "Bankacılık, Fintech ve Sermaye Koridoru" paneli ile sona erdi. Bu panelde bankaların ticaret ve yatırım destekçiliği konuları masaya yatırıldı.

Sonuç olarak, Türk-Arap Ekonomi Forumu katılımcılar arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve yeni ekonomik fırsatları keşfetmeyi hedeflediklerini gösterdi.