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15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda Yapay Zeka ve Ticaretin Geleceği Tartışıldı

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, yapay zeka devriminin etkilerini ve ticaret fırsatlarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:03
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda Yapay Zeka ve Ticaretin Geleceği Tartışıldı

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forumda yaptığı açıklamada, "Küresel bir yapay zeka devrimi yaşıyoruz. Bu devrim sadece endüstride olmayacak, hayatımızın her alanına nüfuz edecek. Kaçıramayız!" dedi.

Ticarette Belirsizlik ve Fırsatlar

İstanbul'da düzenlenen forumda Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknoloji için Küresel Koridor temalı panelde konuşan Şimşek, "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ancak, zorluklarla birlikte birçok fırsat da mevcut." diyerek, bölgesel işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik Koridorların Güçlendirilmesi Gerekiyor

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticaretin artırılmasını önererek, "Serbest ticaret anlaşmalarını genişletmeli ve ekonomik entegrasyonumuzu sağlamlaştırmalıyız. Türkiye, Asya ile Avrupa'nın köprü noktasıdır." ifadelerini kullandı.

İşbirliği Anlaşmaları ve Gelecek Vizyonu

Irak Maliye Bakanı Taif Sami Muhammed de Türkiye'yle 20'den fazla mutabakat zaptına imza attıklarını belirterek, "Bu anlaşmalar, iki ülkenin ekonomilerini geliştirmek için önemli bir temel oluşturuyor." diye konuştu.

Mısır'ın Stratejik Rolü

Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk, Mısır’ın Afrika'nın kuzey kapısı olduğunu hatırlatarak, Türkiye ile işbirliği fırsatlarının büyük olduğunu ifade etti. Bu işbirliklerinin geliştirilmesiyle her iki taraf için de kazan-kazan konseptinin sağlanacağını vurguladı.

Kuveytli Firmaların Yatırımları Artırılmalı

Kuveyt Maliye Bakanı Noora Suleiman Salem Al-Fassam, ekonomik kalkınmayı artırmak için yatırımları ön plana çıkarmamız gerektiğini belirterek, "Ticaret engellerinin kaldırılmasıyla işbirliğimizi güçlendirebiliriz." dedi.

Bütün bu konuşmalar, Türk-Arap işbirliğinin daha da güçlenmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor. Forum, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin artırılması konularında önemli adımlar atılmasına zemin hazırladı.

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