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15. Türk-Arap Ekonomi Forumu: Yeni Ticaret Hedefleri

Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda 150 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi. İki tarafın işbirliği ilişkileri güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:15
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu: Yeni Ticaret Hedefleri

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da Başladı

Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Türk ve Arap dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapacağımız güç birliğiyle aramızda 150 milyar dolarlık bir ticarete ulaşabiliriz," dedi.

Forumda Öne Çıkan Temalar

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus'un hükümet ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Gheit, forumun İslami finans, fintech, enerji, sanayi, savunma ve gıda sektörlerindeki fırsatları ele alacağını belirtti. Forumun Türk ve Arap dünyası arasındaki diyaloğu güçlendireceğini ifade eden Gheit, "Arap dünyası ile Türkiye arasındaki ekonomi giderek canlanmakta," dedi.

Tarihi İlişkiler ve Gelecek Beklentileri

Gheit, Türkiye ve Arap dünyası arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliğine değinerek, bazı zorlukların bu ilişkilerin gelişimini engellediğini kaydetti. Özellikle son 10 yılda yaşanan sorunların iki tarafın ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Gheit, forumun bu sorunları aşarak ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmasını umduğunu belirtti.

Yatırım ve Ticaret Hedefleri

Ayrıca Gheit, 2023 yılında Türkiye'nin Arap ülkelerine 46 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve 36 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini vurguladı. "Böylece toplam ekonomik boyut 3 trilyon dolara ulaşıyor," diyerek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği ve yeni ticaret anlaşmaları yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, "Yapacağımız güç birliğiyle aramızda 150 milyar dolarlık bir ticarete ulaşabiliriz. Forum bunun için önemli bir zemin oluşturacaktır," ifadelerini kullanan Gheit, tabu sonrası süreçte yeni fırsatlar yaratılabileceğini belirtti.

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