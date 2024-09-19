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16. Ankiros Fuarı'nda Yatırımlara Vurgu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankiros Fuarı'nda yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki potansiyeline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:28
16. Ankiros Fuarı'nda Yatırımlara Vurgu

16. Ankiros Fuarı'nda Yatırımlara Vurgu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki programlara gösterdiği ilgiyi değerlendirdi. Kacır, ülkemizin gelecek dönemde küresel yüksek teknolojili yatırımların merkezi olacağını belirtti.

Küresel Ekonomi ve İnovasyon

Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın 1100'den fazla katılımcı ve on binlerce ziyaretçiyle önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Son 22 yılda hayata geçirilen politikaların, Türkiye'yi güçlü bir sanayi merkezi konumuna getirdiğini ifade etti.

Sanayi Sektöründeki Gelişmeler

Kacır, sanayi sektöründeki çalışan sayısını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardıklarını, organize sanayi bölgelerinin sayısını 191’den 362’ye artırdıklarını aktardı. Ayrıca otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki üretim artışlarına da dikkat çekti.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

Bakan Kacır, iklim değişikliğinin sanayi politikalarıyla olan bağlantısının önemine vurguda bulundu. 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda sektörlerde yeşil dönüşüm yatırımlarının gerekliliğini belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm

Kacır, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi çerçevesinde 300 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ve Dünya Bankası ile işbirliği yaparak yeşil sanayi projelerine destek vereceklerini açıkladı.

Gelecek Vizyonu ve Yatırımcı Beklentileri

Kacır, Türkiye'nin küresel metal sanayi yatırımlarında önemli bir rol üstleneceğini ve yerli ile yabancı sermaye ayrımının söz konusu olmadığını ifade etti. Yatırımcı dostu politikalarla yeni iş birliği hikâyeleri yazmayı hedeflediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı "Ankiros 2024"ün açılışına katıldı.

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