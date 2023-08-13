18-55 yaş arası herkes başvursun! Bu şartı sağlayan herkese 4.471 TL devlet yardımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni işe başlayan vatandaşlara büyük bir müjdeyle seslendi! İşe Başlama Yardımı ödemeleri ciddi bir artışla güncellendi. Peki, bu yardımdan kimler faydalanabilecek ve ne gibi avantajlar sunuyor?

Son gelişmelere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş hayatına yeni adım atan bireyleri sevindirecek bir hamle gerçekleştirdi. Artık işe başlayan kişilere, özel bir destek sunulacak. Bu destek kapsamında, işe yeni başlayanlara toplamda 4 bin 471 lira ek ücret ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu müjdeli haberle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce yılda bir defa ödenen ve 2 bin 157 lira tutarında olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl büyük bir sıçrama yaparak 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini belirtti. Bu hamle, genç iş gücünün ve yeni çalışanların iş hayatına daha motive bir şekilde girmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Peki, kimler bu özel yardımdan faydalanabilecek? İşe yeni başlamış olan ve sosyal yardım alan kişiler, bu ek ücretten yararlanma şansına sahip olacaklar. Özellikle iş hayatına ilk adımını atan gençler ve ihtiyaç sahibi bireyler, bu destekle maddi açıdan rahatlayacak ve daha iyi bir başlangıç yapma fırsatını elde edecekler.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni işe başlayanlara yönelik geliştirdiği İşe Başlama Yardımı programı, iş dünyasına yeni adım atan bireyleri desteklemeyi hedefliyor. Bu hamle, genç iş gücünün istihdama katılımını artırarak ekonomik büyümeye de olumlu katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeni İşe Başlayanlara Sunulan Yardımın Başvuru Süreci ve Şartları

Yüksek ödenekli işe başlama yardımının heyecanla beklenen başvuru süreci ve detayları açıklandı. Peki, işe yeni başlayanlar bu yardıma nasıl başvuracaklar?

İşe Başlama Yardımı'ndan faydalanma koşulları neler? İşte bu konudaki detaylar:

3294 sayılı Kanun'un kapsadığı düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet eden 18-55 yaş aralığındaki kişiler, İŞKUR tarafından çalışabilir olarak değerlendirilerek sosyal güvenceli bir işe yerleştirildiklerinde İşe Başlama Yardımı'ndan faydalanma şansına sahip oluyorlar.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisine sahip olan sosyal yardım alıcıları, işe giriş tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bu yardımdan faydalanabiliyorlar.

Bu anlamda, İşe Başlama Yardımı'nı almak isteyen kişilerin öncelikle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarının yararlanıcıları arasında yer almaları gerekiyor. Ardından, 18-55 yaş aralığında olup sosyal güvenceli bir işe yerleştirildikleri tarih bilgisi İşkur'a iletilen bireyler bu yardımdan faydalanabiliyorlar.

Sonuç olarak, yeni işe başlayanlar için sunulan bu yardımın başvuru süreci oldukça spesifik şartlarla belirlenmiş durumda. Sosyal yardım alıcıları için iş hayatına geçişte sağlanan bu destek, istihdama katılımı teşvik etmeyi ve iş gücünün istihdama daha hızlı adapte olmasını amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni İşe Başlayanlara Büyük Müjde: İşe Başlama Yardımı Artık Daha Yüksek!

İş dünyasına adım atanların yüzünü güldürecek bir haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işe yeni başlayan bireyleri desteklemek amacıyla İşe Başlama Yardımı ödemelerini artırdı. Ancak, kimler bu avantajlı yardımdan faydalanabilecek?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni işe başlamış kişilere yönelik sunulan İşe Başlama Yardımı'nda ciddi bir artış yapıldığını açıkladı. Geçen yıl 2 bin 157 lira olarak ödenen yardım, bu yıl büyük bir sıçrama yaparak 4 bin 471 lira olarak ödenecek. Bu gelişme, işe yeni girenlerin maddi anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Peki, bu özel yardımdan kimler faydalanabilecek? İşe yeni başlamış ve sosyal yardım alan kişiler, bu avantajlı destekten yararlanabilecekler. Ancak, bazı şartlar da bulunuyor.

İşe Başlama Yardımı'ndan faydalanma koşulları neler? İşte bu konudaki detaylar:

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarının yararlanıcıları arasında yer alan 18-55 yaş aralığındaki kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilip İŞKUR'a bildirildiğinde ve sosyal güvenceli bir işe yerleştirildiğinde bu yardımdan faydalanabilecekler.

Ayrıca, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları, işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bu yardımdan faydalanabilecekler.

Başvurular nereden yapılıyor?

İşe başlama yardımı başvuruları, kaymakamlıklar aracılığıyla veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak, bu yardımdan faydalanmak isteyenlerin mutlaka sosyal yardım yararlanıcıları arasında yer almaları gerekiyor.

Başvuru sırasında kişilerin T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Başvuruların ardından, bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda vatandaşlar olumlu veya olumsuz olarak bilgilendiriliyor. Bu değerlendirme sonuçlarına ise e-devlet üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni işe başlayanlara sunduğu bu özel destek, genç iş gücünün iş hayatına daha güçlü bir adım atmasını sağlamayı hedefliyor. İşe Başlama Yardımı, sosyal yardım alan ve iş dünyasına adım atan bireylerin ekonomik anlamda rahatlamalarına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işe yeni başlayanlara yönelik sunulan İşe Başlama Yardımı'nda büyük bir artışa gittiğini duyurdu. Geçen yıl 2 bin 157 lira olarak ödenen yardım, bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödenecek. Bu destek, işe yeni başlayan bireylerin maddi olarak daha güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Yardımdan faydalanma koşulları arasında, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarına dahil olan, 18-55 yaş aralığında olan ve sosyal güvenceli bir işe yerleştirilen kişiler yer alıyor. Başvurular ise kaymakamlıklar üzerinden veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.