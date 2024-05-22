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18 yaşındakiler kamu bankalarına koşun! 3.000 TL’ye kadar ödemenizi alın

18 yaş üstü kişilere 3 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 00:15
18 yaşındakiler kamu bankalarına koşun! 3.000 TL’ye kadar ödemenizi alın

Kamu bankalarından açıklama geldi! 3 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 YAŞ ÜSTÜ MÜŞTERİLERE 3 BİN TL ÖDEME

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları tarafından yapılan son duyurulara göre 18 yaş üstü vatandaşlara 3 bin TL nakit avans ödemesi yapılacak. Bankaların yeni kampanyalarıyla birlikte nakit ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor ve müşteriler kredi kartı ya da banka hesaplarından ödemelerini anında çekebiliyor. 

yeni nakit avans kampanyası

Bankaların nakit avans ödemesinden faydalanabilmesi için başvuru yapılacak bankanın müşterisi olunması, 18 yaş üstü olunması ve bankalar tarafından belirlenecek diğer şartları taşıması gerekiyor. Nakit avans ödemeleriyle ilgili başvurular bankaların şubelerine giderek yapılabilecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler bankaların resmi internet siteleri üzerinden müşterilerle paylaşılıyor. 

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