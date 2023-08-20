18 yaşını dolduran herkes parasını çekebilecek! Bu yardımdan kimsenin haberi yok! Başvurular başladı: Derhal ATM’lere koşun!

Devletin vatandaşlara düzenli olarak sağladığı yardımlar kapsamıyla belgesini ibaz edenler ATM’lerden ödemelerini alabilirler. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların ise başvuruları sürmektedir. İhtiyacı olan her vatandaşa yapılacak sosyal destek ödemelerinin çoğunda tutarlar memur maaş katsayısına yaşanmış olan artışla yükseldi. İşte ödemelerin güncel fiyatları…





Elektrik Tüketimi Desteği

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde gerçekleştirilen bu desteğin tutarları:

• 1 – 2 kişi için; 108 TL

• 3 kişi için; 144 TL

• 4 kişi için; 180 TL

• 5 kişi için; 216 TL

Doğal Gaz Tüketimi Desteği

Kış aylarında ödenen doğal gaz yardım parasına e-devlet üzerinden başvurabilirsiniz. Isıl haritası ele alınarak yıllık 900 – 2500 TL arasında yardım sağlanmaktadır.

65 Yaş Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşı 2348 TL’ye yükseldi.





Evde Bakım Maaşı

Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelliler için sağlanan destek 5097 TL’ye yükseldi.

Engelli Maaşı

%40 – 69 arası engelli olan vatandaşların ödeneği 1874 TL, %70 ve üstü olan engelli vatandaşların aylığı 2811 TL’ye çıktı.

Engelli Yakını Aylığı

18 yaşından küçük olan engelli vatandaşların yakınlarına verilen destek 874 TL’ye yükseldi.

Aile Çocuk Desteği

• Okul öncesi dönem; 2421 TL,

• İlköğretimde okuyan çocuk için; 3632 TL

• Ortaöğretimde okuyan çocuk için; 3874 TL

• Yükseköğretimde okuyan çocuk için; 4358 TL

• Ortaöğretimde olup okula devam etmeyen çocuk için; 2421 TL

• Kurum bakımından ayrılan gençler için; 1937 TL