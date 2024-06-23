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18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

Ziraat Bankası'nın yeni nakit kampanyası dikkat çekti. 18 yaşını doldurmuşsanız kredi notunuzu kontrol ederek 18.000 TL'ye kadar 36 aya varan vadelerle nakit kredi alabiliyorsunuz. 18.000 TL üzeri kredi başvurusunda bulunanlar bu kredilerden 36 aya varan vadelerle yararlanabiliyor. Nakit avans kredisine başvurduktan sonra kredi notunuza ve itibarınıza göre krediyi hemen alabilirsiniz. Hızlı paraya ihtiyacınız varsa aynı gün krediler mevcuttur.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 12:11
18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

ZİRAAT BANKASI'NDAN 18.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, 18.000 TL tutarındaki kredi başvurusunda bu kredileri anında uygun faiz oranıyla hesabınıza aktaracaktır. Kredi kullanmak isteyenler 18.000 TL tutarında kredi başvurusunda bulunabilirler. Acil paraya ihtiyacınız varsa ödemeler hızlı ve anında yapılacaktır. 18.000 TL üzeri krediye hak kazananlar için bu krediler 3 ay ertelemeli olarak hesaplarına yansıyacak.

18 yaşını geçen hemen başvurabilir

Kredibilitenize ve itibarınıza göre kredi almanızı sağlayan bu kredilere, ani finansal ihtiyaçlara karşılık olarak bir banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesinden “online” başvuru yapılabilmektedir. Emekli veya sigortalı daha yüksek limitli kredi istiyorsa kredi başvuru evraklarıyla bankaya başvurabilir.

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