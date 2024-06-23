18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

ZİRAAT BANKASI'NDAN 18.000 TL KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, 18.000 TL tutarındaki kredi başvurusunda bu kredileri anında uygun faiz oranıyla hesabınıza aktaracaktır. Kredi kullanmak isteyenler 18.000 TL tutarında kredi başvurusunda bulunabilirler. Acil paraya ihtiyacınız varsa ödemeler hızlı ve anında yapılacaktır. 18.000 TL üzeri krediye hak kazananlar için bu krediler 3 ay ertelemeli olarak hesaplarına yansıyacak.





Kredibilitenize ve itibarınıza göre kredi almanızı sağlayan bu kredilere, ani finansal ihtiyaçlara karşılık olarak bir banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesinden “online” başvuru yapılabilmektedir. Emekli veya sigortalı daha yüksek limitli kredi istiyorsa kredi başvuru evraklarıyla bankaya başvurabilir.