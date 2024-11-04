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19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

GYODER'in 19. Gayrimenkul Zirvesi, 'Yeniden Başlat' temasıyla 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:34
19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da Düzenleniyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan GYODER Gayrimenkul Zirvesi, 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana teması "Yeniden Başlat" olarak belirlenirken, GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve Rixos Otelleri ile Tersane İstanbul'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince zirvenin açılış konuşmalarını yapacak. Zirve, sektördeki gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler konusunda alanında uzman konuşmacıları ağırlayacak.

Panele Dair Detaylar

Zirve çerçevesinde "Gayrimenkulde Tek Ses - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin", "Gayrimenkulün Yeni 4P'si: Geleceğin Hikayesi", "Sektörde Nitelikli İş Gücü: İstihdamı Şekillendirmek" ve "Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm" gibi çeşitli paneller yer alacak. Ayrıca, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödül Töreni" ile "GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni" de gerçekleştirilecek.

GYODER Başkanı'ndan Açıklamalar

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirvenin ana temasını kararlı bir mesaj vermek amacıyla "Yeniden Başlat" olarak belirlediklerini ifade etti. Dünyanın sürekli bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Çekici, "Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve hayallerimiz her gün yeniden tanımlanıyor. Biz de bu değişimi yakalamalıyız. Hatalarımızdan ders çıkararak, gayrimenkulün kalkınmanın öncüsü olduğu bir yol çizmeye odaklanmalıyız. Şimdi, geçmişin gücüyle geleceğe yönelmek ve yarının gayrimenkulünü bugünden inşa etmek için, 25. kuruluş yılımızda yeniden başlamanın tam zamanıdır." dedi.

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