1958 yılı ve öncesinde doğanlar dikkat! Başvuranlara 12 ay 2.348 TL ödeme yapılacak

Temmuz ayı zamlı maaşlar açıklandı. Peki maaşlar ne kadar oldu? Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ AYI ZAMLI DESTEK ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Sosyal desteklerden yararlanan yüz binlerce kişi, yeni zamlı maaşları meraklı gözlerle bekliyor. Önce asgari ücrete daha sonra memur ve emekli maaşına gelen zamdan sonra şimdi de sosyal destek ödemelerinde zam yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete %34 zam geldiğini açıklayarak asgari ücretin 11.402 TL olduğunu söylemişti. Haziran 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekliler ve memurlar için uzun süredir beklenen artış oranı doğrulandı. Verilen bilgilere göre %17,55 oranında artış açıklandı. Fakat emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldı ve memurların asgari maaşı 22.000 TL'ye çıkarıldı.





Bu yapılan zamlardan sonra devletin ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı sosyal ödemelere gözler çevrildi. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi pek çok maaşlara da zam geldi. Yaşlılık maaşı yani altmış beş yaş aylığı gelen Temmuz zammı ile 1 bin 997 TL'den 2.348 liraya yükseltildi. Evde bakım yardımı maaşı ise 4.336 liradan 5.097 liraya yükseltildi. Evde bakım yardımından yararlanmak için ev içerisindeki kişi başı gelir 7.601,55 lirayı geçmemesi lazım. Yapılan Temmuz ara zammı ile engelli maaşı 1 bin 597 liradan 1 bin 847 TL'ye yükseltildi. %70 ve üzeri engelli raporu olan kişiler için 2.392 TL olan maaş Temmuz zammı ile 2.811 TL'ye yükseltildi. On sekiz yaş altı engelli olan kişilerin yakınları için verilen maaş 1 bin 594 TL'den 1.847 TL'ye yükseltildi.