1960’lardan Günümüze Kara Yol Projelerinde Yeni Dönem

Kara yollarında 1960'lı yıllarda başlayan projeler nihayet sona yaklaşıyor. Yapımı süren yol projelerinin 2028 yılında tamamlanması öngörülüyor.

AA muhabirinin 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı analizlere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 543, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6 ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 proje ile toplam 552 projenin hayata geçirileceği kara yoluna, 157 milyar 583 milyon lira bütçe ayrıldığı bildirildi.

Uzun Süredir Beklenen Projeler

Bu kapsamda, eski yatırım programlarında yer alan ve yapımına yıllar önce başlanan önemli projelerin 2028 itibarıyla tamamlanacağı belirtiliyor. Örneğin, Konya-Karaman arasındaki Bozkır-Hadim-Adiller yolu 1965 yılından bu yana yapım aşamasında. Diğer önemli projeler arasında Zonguldak-Ereğli ve Nallıhan-Göynük ayrımı yer alıyor. Ayrıca Hatay'daki Antakya-Hatay-Suriye hududu yolu ve Zonguldak-Karabük arasındaki Devrek-Zonguldak ayrımı 2028'de hizmete girmesi beklenen projeler arasında bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarının Türkiye'nin en önemli ulaşım aracı olduğunu, bu alandaki projelerin çağın ihtiyaçlarına göre revize edildiğini vurguladı. Bakan, "Kara yolu taşımacılığı, ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Projelerimizle ülkenin ulaşım altyapısını modernize ederek güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, yıllar öncesinde oluşturulmuş projelerin gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiğini belirterek, bu projelerin bir an önce tamamlanacağına dair taahhütte bulundu.

Son olarak, kara yolu taşımacılığının ekonomik bir faaliyet olarak önemi üzerinde duran Uraloğlu, mevcut yol ağının iyileştirilmesi için hem kamu hem de özel sektör işbirlikleriyle projelerin hızla hayata geçirileceğini ifade etti.