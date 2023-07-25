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1992 yılından sonra doğum yapan anneler bayram edecek! Ayda 15 bin TL maaş onayı çıktı!

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1992 yılından sonra doğum yapan anneler bayram edecek! Ayda 15 bin TL maaş onayı çıktı!
Hayatını bizler için harcayan anneler için ne yapılsa azdır. Anneler ömür boyu çocuk bakmakla yükümlü ve bu nedenden dolayı devlet anneler için elini taşın altına koydu ve anneleri maaşa bağlayacak. İşte detaylar…

Almanya'da bebek sahibi olan Türk annelerin yüzünü güldürecek haber Alman hükümetinden geldi. Detaylar haberimizde...

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ALMANYA TÜRKİYE'DEKİ ANNELERE 15 BİN TL MAAŞ BAĞLAYACAK! BOMBA KARAR AÇIKLANDI. ANNELER DİKKAT. ALMANYA'DAN MAAŞ MÜJDESİ

Almanya'da çocuk doğuran Türk anneler ve çocuk sahibi olan Türk babalar, Türkiye'ye döndükten sonra da çocuk yetiştirdikleri için maaş almaya devam edecek. 

500 dolar asgari ücret vaadiyle Almanya, ülkelerinde doğum yapıp Türkiye'ye giden ailelere maaş ödeyeceğini açıkladı. Genel seçimlerin ve 500 dolarlık asgari ücretin tartışılmasının ardından gündeme anne maaşı geldi.

Annelere ödenen aylık 15 bin TL'lik maaşın şartları ve detayları belli oldu.

Puanlar, Almanya'da doğan tüm çocuklar için emeklilik sistemi aracılığıyla işlenir. Çocuk ebeveynlik saati 0,0833'tür, ancak yılda 1 puanlık bir ödeme noktası belirlenir. Çocuk bakım süresi 10 yaşına kadar hesaplanır. 1 Ocak 1992'den önce doğan her çocuk için, ebeveynler emeklilik beyannamelerinde 2,5 yıla kadar nafaka kesintisi yapma hakkına sahiptir.

Ödemeler kurum tarafından mahsup edilir. 1992'den sonra doğan tüm çocuklar, ebeveynlerinin emeklilik planına üç yıllık katkı payı alacak. 1992'den sonra Almanya'da bir Türk anne dört çocuk doğursa 12 yıl çalışmış gibi olur.

İlk çocuk için 171 Euro

İkinci çocuk için 251 Euro

Üçüncü çocuk için 422 Euro

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