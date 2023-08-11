1998-2012 arası sigorta girişlilere piyango vurdu! 47 yaş ile emeklilikte son düzlük

Çalışanların emeklilik hayalleri artık daha erken hayata geçirilebilecek. Gelen son dakika açıklamaları sonrasında 1998-2012 yılları arasında sigorta girişi olanlar erken emekli olabilecek. Askerlik ve doğum borçlanması olanlara müjdeli haber gelirken gerekli şartlar açıklandı. İşte tüm detaylar haberimizde.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erken emekli olabilmek için en önemli şart olarak sigortalının işe giriş tarihi yer alıyor. Belirlenen tarihler arasında sigorta girişi olanlar için yaş şartı değiştirildi. Kadın çalışanlar için bu yaş sınırı 50, erkekler için ise 55 olarak geri çekilmeler yaşandı.





Kadın çalışanlar için doğum borçlanması ve erkekler için ise askerlik borçlanması büyük yöntem olarak kullanılıyor. Doğum yapan kadınlar emeklilik yaşını bu fırsatla düşürebilecek. Aynı şekilde erkeklerde askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşını en erkene çekebilir.

EYT YASASINDA ERKEN EMEKLİLİK

1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar ya da borçlanma yoluyla bu tarihe başlangıç çekenler, prim ve yıl şartlarını tamamlamasıyla emekli aylığına hak kazanırlar. EYT sayesinde yaklaşık 5 milyon kişi erken emekli olabilecek.