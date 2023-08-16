1999 2000 2003 ve sonrası girişlilere 4500 günle erken emeklilik piyangosu çıktı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Uzun süredir beklenen haber, milyonlarca vatandaşı sevindirdi. 3600, 4500 ve 5400 gün gibi rakamlarla belirlenen prim günlerine sahip olanlar, artık daha erken emekli olabilecekler. Bu sistem, hem erkekler hem de kadınlar için farklı şartlar içeriyor.

ERKEN EMEKLİLİK KOŞULLARI





Erken emeklilik, kısmi emeklilik sistemi sayesinde daha cazip hale geldi ve birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu sistemle, belirli bir prim gününe sahip olup yaş şartları nedeniyle emekli olamayanlar, kısmi emeklilikten faydalanabiliyor. 3600, 4500 ve 5400 gün gibi prim süreleri, aylık bağlatma olanağı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için en az 10 yıl prim ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olanlar da bu hakka sahip olabiliyor.

Kadınlar için erken emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:

En az 15 yıl sigortalılık süresi

3600 prim günü

Belirli bir yaş şartı

Bu yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını yerine getiren kadınlar, 54 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Erkekler için erken emeklilik şartları ise şu şekildedir:

En az 15 yıl sigortalılık süresi

3600 prim günü

Belirli bir yaş şartı

Yaş şartı da, sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getiren erkekler, 60 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabiliyorlar.

Tarım işçileri de 3600 prim günü şartından yararlanabilirler. Yaş şartı, daha sonradan sigortalı olanlar için geçerli olurken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sigortalıları için 4500 gün primle, Bağ-Kur sigortalıları için ise 15 yıl yani 5400 gün primle erken emeklilik fırsatı sunuluyor.