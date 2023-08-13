1999 öncesi sigorta girişi olanlar dikkat! Erken emeklilikte şartlar sil baştan değişti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi Türkiye'de uzun zamandır tartışılan bir konu olmuştu. Ancak sonunda önemli bir adım atıldı ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazanılmış bir hak olarak kabul ediliyor. Fakat bu yeni düzenlemenin içinde birçok detay gizli.

EMEKLİLERDE YAŞA TAKILANLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemeyle birlikte, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olarak çalışmış bireyler için emeklilikte yaşa takılmadan emekli olma fırsatı doğuyor. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilik sürecine temel dayanak oluşturan SGK ve Bağ-Kur üyeleri için belirlenen prim ve hizmet süreleri, bu yeni düzenlemenin ana noktalarını teşkil ediyor.

Son yapılan açıklamalara göre, SGK'lı çalışanlar için işe giriş tarihine bağlı olarak 5,000 ile 5,975 gün arasında prim ödemesi yapmış olmak gerekiyor. Ayrıca, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl gibi bir bekleme süresi öngörülüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üyeleri için ise bu şartlar biraz daha farklılık gösteriyor.

Bu yeni düzenlemeler, uzun yıllar boyunca çalışmış ve emeklilik haklarını beklemiş olan milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. Ancak, işlemler hala çeşitli nedenlerle tamamlanamamış durumda. Kimi bireyler farklı sosyal güvenlik kurumlarında hizmetlerinin olduğundan, bazıları ise kuruma olan borç nedeniyle başvurularını tamamlayamıyor. Bu sebeplerden ötürü, emeklilik hakları ertelenebiliyor.

Özellikle Bağ-Kur üyeleri, borç durumlarını gözden geçirerek adımlarını atmalıdır. Borçların, işlemlerin tamamlanmasında engel olabileceği unutulmamalıdır. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları SGK ve Emekli Sandığı için bir sorun teşkil etmese de, Bağ-Kur üyeleri için borç ödemelerinin işlemlerin tamamlanması için gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca, hizmet sürelerini tamamlamamış bireylerin başvuruları reddedilebiliyor. Bu nedenle, emeklilik hakkını bekleyen bireylerin e-devlet veya çağrı merkezi aracılığıyla durumlarını kontrol etmeleri büyük bir önem taşıyor. Yeni düzenlemeler ve değişikliklerle birlikte, emeklilik haklarını bekleyen milyonlarca bireyin nasıl adım atabileceğine dair detaylı bir inceleme yapılması gerekir.