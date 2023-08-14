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2-3-4-5 kişilik ailelerin faturası devletten! Kimliğiyle PTT'ye giden fatura derdinden kurtulacak

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2-3-4-5 kişilik ailelerin faturası devletten! Kimliğiyle PTT'ye giden fatura derdinden kurtulacak
Fatura sıkıntılarına son! 4 kişi yaşıyorsanız hemen PTT'den paranızı alabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

İnternet üzerinden PTT fatura destekleri merakla araştırılıyor. Peki PTT fatura desteklerinden faydalanmak için şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT FATURA DESTEKLERİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan elektrik fatura destekleri merakla araştırılıyor. PTT üzerinden alınan fatura destekleri ile ilgili yeni tutarlar belli oldu. Eğer 5 kişilik aile olarak yaşıyorsanız 206 TL destek ödemesi alabilirsiniz. Bunun yanında 1-2 kişilik ailelere 103 TL, 3 kişilik ailelere 137.33 TL, 4 kişilik ailelere 171.67 TL, 5 kişilik ailelere 206 TL fatura desteği verilecek. 

Elektrik Fatura Desteği

Elektrik fatura desteğinden faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabiliyor. Fatura destekleri için başvurular da kimlik belgesi ve son elektrik faturasıyla PTT şubelerinden yapılabiliyor. Elektrik fatura desteklerinden eşi vefat eden kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz yetim ve asker çocukları, şartlı eğitim şartlı sağlık yardımından faydalanan vatandaşlar, çoklu doğum yardımı alanlar, kronik hastalar, engelli vatandaşlar, yaşlı maaşı alanlar ve engelliler faydalanabiliyor. 

Ekonomi
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