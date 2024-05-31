2-3-4 evi olanlar eyvah eyvah diyecek! Artık iki katını ödeyecekler

Yeni düzenlemeye göre evini beş yıl sonra satanların yüzde 40'a varan vergi ödemesi gerekecek. Bu durum özellikle birden fazla konuta sahip kişileri etkileyecektir. Detaylar haberimizde...







BİRDEN FAZLA EVİ OLAN YANDI! VERGİ ÖDEMELERİ İKİYE KATLANACAK

Evini satmak üzere olanlara ve birden fazla evi olanlara kötü haber geldi. Birden fazla konut sahibi olan kişilerin çeşitli emlak vergileri ve sahiplik harçlarıyla karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. İşte tüm detaylar...

Konut maliyetlerini kontrol etmek ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla, özellikle birden fazla mülk sahibi olanlar için yeni vergi tedbirleri üzerinde çalışılıyor ve Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

Haziran ayının ilk haftasında TBMM'ye sunulması beklenen vergi reformu tasarısı, ev sahiplerinin ve evini yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemesini zorunlu kılan düzenlemeleri içeriyor. Yeni düzenlemelerle satın alınan konutu 5 yıl elde tutma zorunluluğunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu durumda vergi, konutun satış tarihindeki değer artış kazancı hesaplanarak tahsil edilecek ve geçen süre istisnası uygulanmayacak. Yeni düzenlemeyle konut satışlarında kullanılan cari piyasa değeri uygulamasının kaldırılacağı ve güncel piyasa değerinin bilirkişi raporlarıyla belirleneceği belirtildi.

Önerilen düzenlemelere göre, birden fazla evi olan kişilerin ikinci, üçüncü ve sonraki evlerinde daha yüksek emlak vergisiyle karşılaşacağı öngörülüyor.

EMLAK VERGİ DEĞERİ NASIL HESAPLANIR?

E-devlet sistemine bağlandıktan sonra mülkün bulunduğu yerel yönetimin sitesine giderek “Emlak Vergisi Beyannamesi Kopyası” sekmesine tıklayarak değer araştırmasını başlatabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz güncel fiyatı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.