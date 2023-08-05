20 ilde yaşayanlara TOKİ piyangosu vurdu! Bu şartları taşıyan kiradan ucuz taksitle ev sahibi olacak

TOKİ, 20 ilde toplam 7 bin 30 konut yapma kararı aldı! Yapılacak konutlar 1+1, 2+1 ve 3+1 planlarında olacak ve projelerin ihale tarihleri de açıklandı.



BAŞVURU ŞARTLARI





TOKİ konutlarına başvurmak isteyenler için belirli şartlar bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il veya ilçede en az bir yıl ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya kredi kullanmamış olmak gibi kriterler aranıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.Konut fiyatları henüz netleşmemiş olsa da, taksitlerin tahmini olarak 3500 ile 4000 TL arasında olması bekleniyor.

İHALE TARİHLERİ









Başvuruların ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı, ancak Eylül ayı civarında başlaması bekleniyor.

TOKİ'nin 20 ilde yapacağı toplam 7 bin 30 konut projesi, hem yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. TOKİ'nin daha önceki projeleri gibi bu konutlarda da düşük faizli kredi imkanları sunması bekleniyor.

Projeyle ilgili detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, konut fiyatlarının uygun olması ve taksitlerin düşük tutarlarda olacağı tahmin ediliyor. Eylül ayında başlayacağı düşünülen başvurularla ilgili daha kesin bilgilerin yakında açıklanması bekleniyor. TOKİ'nin bu yeni konut projeleri, ev sahibi olma hayali kuran pek çok vatandaş için büyük bir fırsat olacak ve ülke genelindeki konut ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak.