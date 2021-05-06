2021 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası ne zaman ödenir? Çocuk yardımı başvuru şartları

Aile Bakanlığının belirlediği şartlara göre eğitim öğretim sürecindeki çocuklara devlet maddi destek sağlıyor. Desteğin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelere verilen destek ile ilgili ‘’Çocuk yardımı başvuru şartları neler? Çocuk parası kaç TL ve ne zaman ödenecek? ’’ sorularının cevapları araştırılıyor.

Yoksulluk düzeyi yüksek olan aileler için çocuk yardımı yapılıyor. Bu destek, eğitim ve sağlık alanlarında verilmektedir. Yardım için başvuru şartları ve miktarı sosyal yardımlaşma projesine göre belirlenmiştir.

Başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olunmalıdır

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmamak

Maddi yetersizlikler sebebiyle yardım alıyor olmak

Yardım alan ailelerin çocuklarının okuması

Çocukların rutin doktor muayenesine gitmesi

Şartlar değerlendirilir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti inceleme başlatır.

Gereken belgeler

Oturma belgesi

Okuyan çocukların öğrenci belgeleri

Başvuruda bulunan kişinin ve çocukların kimlik fotokopisi

Başvuran kişi evliyse eşinin nüfus cüzdan fotokopisi

SYDF’nin talep edeceği diğer evraklar

2021 Çocuk desteği kaç TL?

Destek parası bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından belirlenir. Eğitim ve sağlık yardımlarının miktarları farklıdır. Şartlı Eğitim Yardım almak isteyen kişiler aylık şu miktarı alırlar:

İlköğretim çağındaki erkek için 35 TL

İlköğretim çağındaki kız için 40 TL

Ortaöğretim çağındaki erkek için 50 TL

Ortaöğretim çağındaki kız için 60 TL

0-6 yaş arası çocuklar için 35 TL

Hamile ve lohusa kadınlar için 35 TL

Hastanede doğum yapanlar için (Tek sefer) 75 TL

Çocuk yardımı ne içindir?

Şartlı Sağlık Yardımı için belirlenen miktar:

Çocuk yardımı, örgün öğrenimde okuyan belirli yaş grubundaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri içindir. Eğitimin başladığı tarihten ortaöğretim sonuna kadar şartlara uyan ailelere çocuk yardımı sağlanır. Çocukları eğitim almayan ailelere yardım yapılmaz. Sağlık alanında sağlanan yardım ise 0-6 yaş arasında olan çocukların sağlık kontrollerinin aksamaması içindir.

Başvuru işlemi

Başvuru adımları Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Başvuru aşamaları şöyledir:

Telefon ile başvuru için Sosyal Yardım Hattı yani ALO 144 aranmalıdır.

Şahsen başvuru için İl ya da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları’na gidilmelidir. Kurumlara nüfus cüzdanı ile gidilmelidir. Şehirde ikamet eden kişiler valiliklere, ilçede ikamet eden çocuklar için ise kaymakamlıktaki vakıflara başvurmak gerekir.

Başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

Başvuru işleminin ardından ortalama 30 gün içerisinde sonuç alınır. Başvurunuzda eksiklik veya yanlışlık yoksa sonuç alınır. Sonuç sorgulama işlemi için vakıflara gidebilirsiniz. ALO 144 hattını arayabilirsiniz.

Yardım parası hangi tarihte ödenir?

Çocuk yardımı ödeme zamanı periyodik olarak hesaplanmaktadır. 2 aylık periyotlar şeklinde ödeme yapılır. Başvurusu onaylanan kişilerin PTT hesabına para yatar. Her ayın 24-28’i arasında ödeme gerçekleştirilir. Kimlik numarasının son rakamına göre gün belirlenmektedir.

Son rakamı 0 olan kişilere 24. Gün

Son rakamı 2 olan kişilere 25. Gün

Son rakamı 4 olan kişilere 26. Gün

Son rakamı 6 olan kişilere 27. Gün

Son rakamı 8 olan kişilere 28. Gün

Yardım ne zaman sonlanır?

Çocuk yardımının kesilmesi için bazı durumlar gerekir. Bu durumlar: