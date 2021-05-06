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2021 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası ne zaman ödenir? Çocuk yardımı başvuru şartları

Ekonomik olarak yetersiz ailelere çocuk yardımı müjdesi! Çocuk yardım parası kaç TL olacak, nereden başvuru yapılır? Haberimizde çocuk yardımı ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:21
2021 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası ne zaman ödenir? Çocuk yardımı başvuru şartları
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Aile Bakanlığının belirlediği şartlara göre eğitim öğretim sürecindeki çocuklara devlet maddi destek sağlıyor. Desteğin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelere verilen destek ile ilgili ‘’Çocuk yardımı başvuru şartları neler? Çocuk parası kaç TL ve ne zaman ödenecek? ’’ sorularının cevapları araştırılıyor.

Yoksulluk düzeyi yüksek olan aileler için çocuk yardımı yapılıyor. Bu destek, eğitim ve sağlık alanlarında verilmektedir. Yardım için başvuru şartları ve miktarı sosyal yardımlaşma projesine göre belirlenmiştir.

Başvuru şartları nelerdir?

  • T.C. vatandaşı olunmalıdır
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmamak
  • Maddi yetersizlikler sebebiyle yardım alıyor olmak
  • Yardım alan ailelerin çocuklarının okuması
  • Çocukların rutin doktor muayenesine gitmesi

Şartlar değerlendirilir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti inceleme başlatır.

Gereken belgeler

  • Oturma belgesi
  • Okuyan çocukların öğrenci belgeleri
  • Başvuruda bulunan kişinin ve çocukların kimlik fotokopisi
  • Başvuran kişi evliyse eşinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • SYDF’nin talep edeceği diğer evraklar

2021 Çocuk desteği kaç TL?

Destek parası bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından belirlenir. Eğitim ve sağlık yardımlarının miktarları farklıdır. Şartlı Eğitim Yardım almak isteyen kişiler aylık şu miktarı alırlar:

  • İlköğretim çağındaki erkek için 35 TL
  • İlköğretim çağındaki kız için 40 TL
  • Ortaöğretim çağındaki erkek için 50 TL
  • Ortaöğretim çağındaki kız için 60 TL


Şartlı Sağlık Yardımı için belirlenen miktar:

  • 0-6 yaş arası çocuklar için 35 TL
  • Hamile ve lohusa kadınlar için 35 TL
  • Hastanede doğum yapanlar için (Tek sefer) 75 TL

Çocuk yardımı ne içindir?

Çocuk yardımı, örgün öğrenimde okuyan belirli yaş grubundaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri içindir. Eğitimin başladığı tarihten ortaöğretim sonuna kadar şartlara uyan ailelere çocuk yardımı sağlanır. Çocukları eğitim almayan ailelere yardım yapılmaz. Sağlık alanında sağlanan yardım ise 0-6 yaş arasında olan çocukların sağlık kontrollerinin aksamaması içindir.

Başvuru işlemi

Başvuru adımları Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Başvuru aşamaları şöyledir:

  • Telefon ile başvuru için Sosyal Yardım Hattı yani ALO 144 aranmalıdır.
  • Şahsen başvuru için İl ya da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları’na gidilmelidir. Kurumlara nüfus cüzdanı ile gidilmelidir. Şehirde ikamet eden kişiler valiliklere, ilçede ikamet eden çocuklar için ise kaymakamlıktaki vakıflara başvurmak gerekir.

Başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

Başvuru işleminin ardından ortalama 30 gün içerisinde sonuç alınır. Başvurunuzda eksiklik veya yanlışlık yoksa sonuç alınır. Sonuç sorgulama işlemi için vakıflara gidebilirsiniz. ALO 144 hattını arayabilirsiniz.

Yardım parası hangi tarihte ödenir?

Çocuk yardımı ödeme zamanı periyodik olarak hesaplanmaktadır. 2 aylık periyotlar şeklinde ödeme yapılır. Başvurusu onaylanan kişilerin PTT hesabına para yatar. Her ayın 24-28’i arasında ödeme gerçekleştirilir. Kimlik numarasının son rakamına göre gün belirlenmektedir.

  • Son rakamı 0 olan kişilere 24. Gün
  • Son rakamı 2 olan kişilere 25. Gün
  • Son rakamı 4 olan kişilere 26. Gün
  • Son rakamı 6 olan kişilere 27. Gün
  • Son rakamı 8 olan kişilere 28. Gün

Yardım ne zaman sonlanır?

Çocuk yardımının kesilmesi için bazı durumlar gerekir. Bu durumlar:

  • Sosyal güvence olması
  • Çocuk yardımı için muhtaçlık halinin sona ermesi
  • Sağlık ve eğitim alanlarındaki şartların gerçekleşmemesi

Son Güncelleme: 06.05.2021 20:21
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