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2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesini aldıktan olsa gözlerini Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Peki 2021 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Yanıtı haberimizde…

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:00
2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Ramazan Bayramı’nda alınan ikramiyenin ardından emeklilerin gözü Kurban Bayramı’na çevrildi. İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında emeklilere sene de iki defa olmak koşulu ile bayram ikramiyesi ödeniyor. İnsanlar ise bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı sorusunun yanıtını bekliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olan bayram ikramiyesinin 100 TL zamlanarak 1100 TL olduğunu açıklamıştı. Buna göre emekliler ile emekli maaşı bağlanmış olan şehit ve gazi yakınları ile koruculara 1100 Türk Lirası tutarında Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

Kurban Bayramı’nın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Yapılan uygulama gereği ikramiyenin, bu tarihten bir hafta önce yani 13 Temmuzda söz konusu kişilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak bu tarih kesinlik kazanmadı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:00
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitKurban Bayramı IkramiyesiEmeklilerGazi
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