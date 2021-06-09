2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı’nda alınan ikramiyenin ardından emeklilerin gözü Kurban Bayramı’na çevrildi. İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında emeklilere sene de iki defa olmak koşulu ile bayram ikramiyesi ödeniyor. İnsanlar ise bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı sorusunun yanıtını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olan bayram ikramiyesinin 100 TL zamlanarak 1100 TL olduğunu açıklamıştı. Buna göre emekliler ile emekli maaşı bağlanmış olanveyakınları ile koruculara 1100 Türk Lirası tutarındaverilecek.

Kurban Bayramı’nın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Yapılan uygulama gereği ikramiyenin, bu tarihten bir hafta önce yani 13 Temmuzda söz konusu kişilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak bu tarih kesinlik kazanmadı.