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2021 Haziran nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışan binlerce vatandaşa sunulan nakdi ücret desteği ödemlerinin tarihi belirlendi. Nakdi ücret desteği son başvuru tarihi ne zaman? Nakdi ücret desteğini ne aman hesaplara yatırılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merakla beklenen açıklamayı yaptı. İşte, 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara yatırılacağı tarih.

09 Haziran 2021 Çarşamba 01:26
2021 Haziran nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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Vatandaşların merakla beklediği nakdi ücret desteğinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı nakdi ücret desteğinin 8 Haziran itibariyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılacak nakdi destek ücreti vatandaşların daha önce bildirmiş olduğu banka iban numaraları üerinden yatırılacağı, hatalı ya da bilgileri eksik olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığı ile gerçekleştirileceği duyuruldu.


Nakdi ücret desteği alan kişiler tekrar işe başladığında veya yaşlılık aylığı almaya başladığında yapılan nakdi ücret desteği kesilir. Ücretsiz izine ayrılan kişilere verilen nakdi ücret fiilen işe başlama tespit edildikten sonra kesilir. Kişi ücretsiz izine çıktığını söyleyerek işte çalışmaya devam ettiği tespit edilirse işveren ve işçi için ayrı ayrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezasına çarptırılır.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

İŞKUR web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yürütülen nakdi ücret desteği başvurusunun 17 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 01:26
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Nakdi Ücret DesteğiÇalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı2021 Haziran Ayı Nakdi ücret Desteği
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