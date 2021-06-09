2021 Haziran nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Vatandaşların merakla beklediği nakdi ücret desteğinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı nakdi ücret desteğinin 8 Haziran itibariyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılacak nakdi destek ücreti vatandaşların daha önce bildirmiş olduğu banka iban numaraları üerinden yatırılacağı, hatalı ya da bilgileri eksik olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığı ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor?

Nakdi ücret desteği alan kişiler tekrar işe başladığında veya yaşlılık aylığı almaya başladığında yapılan nakdi ücret desteği kesilir. Ücretsiz izine ayrılan kişilere verilen nakdi ücret fiilen işe başlama tespit edildikten sonra kesilir. Kişi ücretsiz izine çıktığını söyleyerek işte çalışmaya devam ettiği tespit edilirse işveren ve işçi için ayrı ayrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezasına çarptırılır.

İŞKUR web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yürütülen nakdi ücret desteği başvurusunun 17 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.