2021 İŞKUR İşsizlik maaşı ödemesi ne kadar? İşsizlik maaşı hesaplama işlemleri

Hükümetin geçtiğimiz yıllarda aldığı karar ile iş bulamayan vatandaşlara sağladığı işsizlik maaşı ve hesaplamaları merak edilmeye devam ediyor. 2021 yılında da vatandaşlar işsizlik maaşı ne kadar sorusunu araştırıyor.

İşsizlik maaşı hesaplamaları kişinin son 4 ayda ki primlerine bakılarak hesaplanmaktadır. 2021 yılında işsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların 1080 gün primi varsa ve işten ayrılmadan önceki 4 aylık süreçte ki brüt maaşı 2.943 TL ise devlet tarafından işsiz kalan vatandaşa 1.168 TL işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. Toplamda 11.682 TL işsizlik maaşı alınabilirken karara göre verilen işsizlik maaşı asgari ücretin brüt %80’ini geçememektedir.

İşsizlik maaşından kimler faydalanabilir?

İşsizlik maaşı devlet tarafından belirlenen bazı kurallar çerçevesinde verilmektedir. Buna göre;

İşten çıkarılmış olmak, Kendi kusuru ile işten çıkarılmamış olmak, İşten çıkarılmadan önceki son 4 aylık sürede sigortalı olarak çalışmış olmak, İşten çıkarılmadan önceki son 600 gün içinde sigorta prim ödemesi yapılmış olması,

İşten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu durumlar dışında oluşan bir işsizlik ile işsizlik maaşı almak mümkün olmamaktadır.

İşsizlik maaşıyla sunulan ek hizmetler nelerdir?

Şartlarını sağlayan vatandaşlar işsizlik maaşından faydalanabilirler.

İşsizlik maaşı sadece aydan aya verilen bir maaşa ek olarak hak sahiplerine bazı ek hizmetlerin sağlanmasına da olanak sağlamaktadır. Buna göre;

Hak sahibi GSS’den yararlanmaktadır, Yeni iş bulmak için İŞKUR’a kaydı aktif hale getirilir, Meslek edindirme kurslarına katılabilir.

Kişi işsizlik maaşı ile aldığı hizmetleri işsizlik maaşını almadan önce kabul etmiş sayılmaktadır. Söz konusu yeni iş bulmak için İŞKUR’da kaydının aktif hale getirilmesi işsizlik maaşı alabilmesi için gereklidir. Bu durumu kabul etmeden kişi işsizlik ödeneği alamamaktadır.

2021 yılında işsizlik maaşı ne kadardır?

İŞKUR tarafından hak sahiplerine ulaştırılan işsizlik maaşı 2021 yılında ne kadar sorusu da pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. İşsizlik maaşı genel olarak işsiz kalan vatandaşın prim ödemeleri ve süresi ile orantılı şekilde belirlenerek verilmektedir. Buna göre;

600 gün sigorta primi olan kişiler 180 gün, 900 gün sigorta primi olan kişiler 240 gün, 1080 gün sigorta primi olan kişiler 300 gün işsizlik maaşı alabileceklerdir.

Bu durumda işten çıkarılmadan son 4 ay içinde brüt ücretlere göre belirlenen maaş miktarları;

Son 4 ay asgari ücret ile çalışan kişi toplamda 1.77,20 TL damga vergisinin düşmesiyle birlikte ödenen tutar 1.168,27 TL, Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan kişi toplamda 1.400 TL damga vergisinin düşmesiyle birlikte ödenen tutar 1.389,37 TL,

Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan kişi toplamda 2.354,40 TL damga vergisinin düşmesiyle birlikte ödenen tutar 2.336,53 TL ödeme almaktadır.

İşsizlik maaşı ödemesi aylık asgari ücretin %80’ininden daha fazla yapılmamaktadır. 2021 yılı asgari ücret brüt tutarı 2.943 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik maaşı başvuruları nasıl ve nereye yapılır?

İşsizlik maaşı başvuruları KOSGEB’e yapılmalıdır. Vatandaş işten çıkarıldıktan sonra ki 30 gün içerisinde KOSGEB’e başvuru yaparak işsizlik maaşından faydalanabilir. 30 günü aşan başvurular KOSGEB tarafından olumsuz yanıt alırken başvuru esnasında nüfus cüzdanı veya kartı ile bizzat yapılmalıdır.