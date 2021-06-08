2021 İstanbul kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL?

2021 yılında 20 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı başlayacak. Vatandaşlar ,bunun telaşıyla kurbanlık fiyatlarını araştırmaktadır. İstanbul’da kurbanlıklar ne kadar olacak?
2021 istanbul kurbanlık fiyatları
Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinden biri olan Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı çok erken başladı. Amasya yetiştiricisi, salgın nedeniyle kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre arttığını ancak halkın cebine katkıda bulunmak için kendilerini keseceklerini vurguladı.
Son Güncelleme: 08.06.2021 21:15