2021 İstanbul kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL?

2021 yılında 20 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı başlayacak. Vatandaşlar ,bunun telaşıyla kurbanlık fiyatlarını araştırmaktadır. İstanbul’da kurbanlıklar ne kadar olacak?

2021 istanbul kurbanlık fiyatları

Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinden biri olan Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı çok erken başladı. Amasya yetiştiricisi, salgın nedeniyle kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre arttığını ancak halkın cebine katkıda bulunmak için kendilerini keseceklerini vurguladı.

Geçen yıl 8 bin lira ve 9 bin lira fiyatla kurban edilen büyükbaşların fiyatının 2021 yılına kadar 10 bin lira ve 11 liraya çıkması bekleniyor. Bu fiyattan satılması beklenen kurbanların sağlık durumu iyi olması gerekmektedir. Bu sağlık için de çok önemlidir. Bu nedenle sakat, zayıf ve zavallı, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzunun kökü, dili, kuyruğu, kulakları ve göğüslerinin yarısı kesilmiş dişlerinin tamamı ya da birçok kısmı dökük hayvanlar kurban edilemez.