2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri

Koronavirüsün salgınının Türkiye’de çıktığı Mart 2020 tarihinden bu yana birçok kişiye 1100 Türk Lirası tutarında pandemi desteği verilmeye başlanmıştı. Yeni normalleşme süreci ile beraber bu yardım ücretine nasıl başvurulacağı ve başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak edilen konular arasında yer aldı.

Pandemi destek parasına başvurmanın bir yolu da e-Devlet’in resmi sitesidir. An itibariyle de Pandemi Sosyal Destek Program sistemi üzerinden 3. Aşama başvuruları başladı. Buna T.C. Kimlik numarası 0 olanlar Pazartesi, 2 olan Salı, 4 olan Çarşamba, 6 olan Perşembe, 8 olan ise Cuma günlerinde bu programa başvuru yapabiliyor. Cumartesi ile Pazar günlerinde ise numara konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dolayısıyla herkes hafta sonu başvuruda bulunabiliyor.

Başvuruların sonuçlarını öğrenmek için ise e-Devlet’in ‘’Başvurular Listesi’’ kısmına girilmesi yeterli olacak. Ancak sonuçlar henüz netlik kazanmadı.