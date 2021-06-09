İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri

Normalleşme adımları ile beraber insanların aklına pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? sorusu gelmeye başladı. İnsanlar bunun üzerine sonuçların nasıl yapıldığını internet üzerinden araştırmaya yöneldi. İşte detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:18
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Takip Et:

Koronavirüsün salgınının Türkiye’de çıktığı Mart 2020 tarihinden bu yana birçok kişiye 1100 Türk Lirası tutarında pandemi desteği verilmeye başlanmıştı. Yeni normalleşme süreci ile beraber bu yardım ücretine nasıl başvurulacağı ve başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak edilen konular arasında yer aldı.


Pandemi destek parasına başvurmanın bir yolu da e-Devlet’in resmi sitesidir. An itibariyle de Pandemi Sosyal Destek Program sistemi üzerinden 3. Aşama başvuruları başladı. Buna T.C. Kimlik numarası 0 olanlar Pazartesi, 2 olan Salı, 4 olan Çarşamba, 6 olan Perşembe, 8 olan ise Cuma günlerinde bu programa başvuru yapabiliyor. Cumartesi ile Pazar günlerinde ise numara konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dolayısıyla herkes hafta sonu başvuruda bulunabiliyor.

Başvuruların sonuçlarını öğrenmek için ise e-Devlet’in ‘’Başvurular Listesi’’ kısmına girilmesi yeterli olacak. Ancak sonuçlar henüz netlik kazanmadı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Normalleşme AdımlarıPandemi Destek Başvurusu1100 TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı
Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı
Fiat, Dacia, Toyota, Renault sıfır otomobillerde kampanyalar
Fiat, Dacia, Toyota, Renault sıfır otomobillerde kampanyalar
Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!
Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!
Türkiye ihracatta hız kesmiyor!
Türkiye ihracatta hız kesmiyor!
TÜİK, Mayıs ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı!
TÜİK, Mayıs ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı!
Tarımda uzman eller projesine 100 bin liralık hibe desteği!
Tarımda uzman eller projesine 100 bin liralık hibe desteği!

Popüler Haberler

Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Sedat Peker'in hangi twitlerine erişim engeli geldi?
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Hepsiburada müşteri hizmetleri temsilcisine direkt bağlanma
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılacak mı?
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinde oynayacak mı?
Saç ekimi fiyatları ne kadar? Saç ekimi tekniklerine göre saç ekim merkezleri ve fiyat listeleri
Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir? Paramount Hotel nerededir?
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Çukur dizisine film çekilecek mi?
2021 yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime açılacak mı?
Metina bölgesi nerede? Metina haritadaki yeri nerede?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.