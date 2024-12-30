2022'de Hizmet İhracatının %64,4'ü Büyük Ölçekli Girişimlerden

Hizmet İhracatında Büyük Ölçekli Girişimlerin Etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2022" bültenine göre, hizmet ihracatının %64,4'ü ve hizmet ithalatının %56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi.

İş Gücü ve İhracatta Dağılım

2022'de hizmet ihracatının %6,7'sini oluşturan 1-9 çalışanı bulunan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin %63,2'sini kapsıyor. Çalışan sayısına göre yapılan dağılıma göre, 10-49 çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı %12,2 olurken, 50-249 çalışanı bulunan orta ölçekli girişimlerin payı %16,2 olarak belirlendi.

Büyük Ölçekli Girişimler ve Hizmet İthalatı

Hizmet ithalatında büyük ölçekli girişimlerin payı da dikkat çekici. Hizmet ithalatı yapan girişimlerin %54,2'sini mikro ölçekli girişimler oluştururken, bu gruptaki işletmeler, toplam hizmet ithalatının %7,5'ini gerçekleştirdi.

Öne Çıkan Faaliyet Alanları

Hizmet ihracatında en dikkat çeken alan, ulaştırma ve depolama faaliyetleri oldu. 2022'de toplam hizmet ihracatı 47 milyar 420 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunun 34 milyar 442 milyon doları taşıma ve depolama alanında faaliyet gösteren girişimlerden geldi. Ayrıca, bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki işlemler 3 milyar 576 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ticaretin Genel İstatistikleri

Hizmet ticaretinde, 35 milyar 933 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayi girişimlerinin payına düştü. İthalatta en yüksek payı alan diğer sektörler arasında toptan ve perakende ticaret ile finans ve sigorta yer aldı.

Hizmet ticaretinde taşımacılık hizmetleri ön plana çıkarken, yapılan ihracatın %91,4'ü ve ithalatın %83,7'si Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildi. Diğer taraftan, telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı %43,5 olurken, yabancı girişimlerin payı %56,5 olarak kaydedildi.