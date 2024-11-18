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2022'de Kara Yolu Taşımacılığında Enerji Tüketimi 1,1 Milyon Terajul

TÜİK, 2022'de kara yolu taşımacılığındaki enerji tüketiminin 1,1 milyon terajul olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:28
2022'de Kara Yolu Taşımacılığında Enerji Tüketimi 1,1 Milyon Terajul

Kara Yolu Taşımacılığında 2022 Nihai Enerji Tüketimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, kara yolu taşımacılığında nihai enerji tüketimi 1 milyon 145 bin 54 terajul olarak belirlendi.

Enerji Tüketim Dağılımı

Enerji tüketiminde motorin yüzde 74,6'lık oranla en büyük paya sahip oldu. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüzde 14,2, benzin ise yüzde 11 oranında enerji tüketiminde yer aldı. Diğer yakıtların toplam enerji tüketimindeki payı ise yalnızca yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Araç Türlerine Göre Tüketim

Kara yolu taşımacılığında nihai enerjinin kullanımında araç türlerine göre dağılım şu şekildedir: otomobiller yüzde 39,1, kamyonlar yüzde 28,6, kamyonetler yüzde 18,4 ve otobüsler yüzde 8,9.

Demir Yolu Taşımacılığındaki Tüketim Verileri

Demir yolu taşımacılığında ise 2022'deki nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul olarak kaydedildi. Bu alanda motorin yüzde 52,2, elektrik ise yüzde 47,8 oranında tüketim gerçekleştirdi.

Artış Gösteren Tüketim Oranları

Demir yolu taşımacılığındaki motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi ise yüzde 13,7 artış gösterdi. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların elektrik tüketimi yüzde 13,2 oranında yükseldi.

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması, kara yolu ve demir yolu taşımacılığı için idari kayıt verileri kullanılarak yapıldı. İlk kez yayımlanan bültenle, bu iki taşımacılık türüne ait enerji kaynaklarının tüketimini detaylı bir şekilde sunulmuştur. Ancak, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığına ait enerji tüketimi verileri bu kapsamda yer almamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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