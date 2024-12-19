2023'te Sosyal Korunmaya 2,7 Trilyon Lira Harcandı!

2023'te Türkiye'de Sosyal Koruma Harcamaları Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına dair sosyal koruma harcamalarının çarpıcı verilerini açıkladı. Sosyal koruma harcamaları, 2023'te bir önceki yıla göre %108,6 oranında bir artış göstererek toplamda 2 trilyon 693 milyar 497 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu harcamaların %98,2'si, yani 2 trilyon 645 milyar 267 milyon lira, sosyal koruma yardımları oluşturmaktadır.

Emeklilere ve Yaşlılara Yapılan Yardımlar

Sosyal koruma yardımları arasında en büyük payı 1 trilyon 175 milyar 190 milyon lira ile emeklilere ve yaşlılara yapılan yardımlar aldı. Bu alandaki harcamaları 809 milyar 343 milyon lira ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'ye Etkisi

Sosyal koruma harcamalarının, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2023'te %10,1 olarak hesaplandı. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %10 seviyesinde gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları açısından yapılan analizlerde, emekli ve yaşlılara yönelik harcamaların %4,4 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü.

Şartlı ve Nakdi Yardımlar

Sosyal koruma yardımlarının %13,3'ü şartlı olarak dağıtıldı. Şartlı yardımlarda en büyük pay, %51,2 ile aile ve çocuk yardımlarından geldi. Ayrıca, sosyal koruma yardımlarının %63'ü nakdi olarak verilirken, nakdi yardımlarda en büyük payı %70,1 ile emekli ve yaşlı yardımları aldı.

Devlet ve Bireylerin Katkıları

Sosyal koruma gelirlerinin %39,6'sı devlet katkıları, %29,7'si işveren sosyal katkıları ve %23,9'u koruma kapsamındaki bireylerden gelen sosyal katkılardan oluşuyor.

Maaş Alan Kişi Sayısı Artış Gösterdi

Sosyal koruma kapsamında 2023'te emekli, yaşlı, dul, yetim ve engelli-malul maaşı alan kişi sayısı 16 milyon 893 bin kişiye ulaştı. 2022'de bu sayı 14 milyon 851 bin iken, %13,8'lik bir artışla 2023'te 16 milyon 893 bine çıkmıştır. Ayrıca, maaş yardımı sayısı da 17 milyon 719 olarak kaydedildi. Bu veriler, toplumun sosyal korunma sürecine olan ihtiyacını ve bu alandaki harcamaların önemini ortaya koyuyor.