2023'te Türkiye'de Hizmet Sektörü Zirvede

2023 Türkiye İstatistikleri: Hizmet Sektörü Öne Çıkıyor

Türkiye'de 2023 yılında faal girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36'sı ise ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan güncel araştırmaları yansıtıyor.

Hizmet Sektörünün İstihdam Üzerindeki Etkisi

Hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 38,6yüzde 28,3 oranında istihdama katkıda bulundu.

Ticaret Sektörü Ciroda Başı Çekiyor

Ticaret sektörü, cirdonun yüzde 45,4yüzde 15,7 olarak kaydedilirken, sanayi sektörünün cirodaki payı yüzde 33 seviyelerinde belirlendi.

Üretimde İmalat Sektörünün Rolü

Üretim değerine göre Türkiye genelinde imalat sektörü en yüksek değeri elde etti. Geçen yıl imalatın üretim değeri 15 trilyon 559 milyar lira; ticaretin 4 trilyon 257 milyar lira; inşaatın 3 trilyon 319 milyar lira; ulaştırma ve depolamanın 3 trilyon 232 milyar lira; elektrik, gaz, buhar gibi alanların ise 2 trilyon 573 milyar lira olarak gerçekleştiği görüldü.

Büyüklük Gruplarının İstihdam ve Cirodaki Dağılımı

2023 yılında ciro payı dağılımına bakıldığında, 250 ve üzeri büyüklük grubu yüzde 35 ile en yüksek payı alırken; 1-9 büyüklük grubu yüzde 24,3; 10-49 grubu yüzde 20,2; 50-249 grubu ise yüzde 20,5 pay ile devam etti. İstihdam açısından ise 1-9 büyüklük grubu yüzde 36 ile birinci sırada yer aldı.

2023 İstatistikleri Genel Değerlendirme

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de aktif girişimlerin sayısı 3 milyon 723 bin 681 olarak kaydedildi. 2023 yılı itibarıyla ciro 59 trilyon 377 milyar lira, üretim değeri 34 trilyon 842 milyar lira, katma değer 9 trilyon 943 milyar lira ve toplam mal hizmet satın alma miktarı 53 trilyon 961 milyar lira olarak belirlendi. İstihdam rakamı ise 19 milyon 99 bin 165 kişi olarak kaydedildi. Son olarak, imalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 55,5'inin düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldığı ve bu faaliyetlerin istihdamın yüzde 49,4'ünü, cironun ise yüzde 34,8'ini oluşturduğu belirtildi.